Tiroteo en Lieja, Bélgica: un hombre mata a tres personas antes de ser abatido

ACCIÓN: Hace un año un musulman entra al metro de Alemania, y al grito de ¡Alá es grande!, se dedica a acuchillar a casi una decena de personas



RESPUESTA DE LOS MEDIOS: Es que era esquizófrenico, estaba loco, era kosovar (de donde el 95% de la población son islamistas). Se OMITE el dato de ISLAMISTA.



ACCIÓN: Un musulman en el aeropuerto de París actúa atacando con un hacha a 7 personas, también al grito de ¡esto lo hago por Alá, Ala hu akbar!



RESPUESTA DE LOS MEDIOS: Estaba integrado en su barrio, estaba bajo los efectos de drogas, iba borracho, ... pero de NUEVO se OMITE que ES MUSULMAN.



ACCIÓN: Atentado en el Parlamento Británico hace 10 meses. ORIGEN ISLAMISTA



RESPUESTA DE LOS MEDIOS: Eran una pandilla de jóvenes locos, que iban drogados y borrachos, pero estaban integrados en la cultura europea



ACCIÓN: Atropello masivo en Alemania, en la ciudad de Munster, por un musulman, hace un par de semanas



RESPUESTA DE LOS MEDIOS: Era un alemán, porque estaban asentados sus padres en Alemania, entonces por nacimiento patrio se puede considerar alemán...



ACCIÓN: Un personaje usa el mismo método de atropello masivo en TORONTO hace dos semanas (finales de abril) que el que usan los musulmanes palestinos al estrellar los camiones contra las marquesinas del bus en Israel



RESPUESTA DE LOS MEDIOS: La respuesta se la pueden imaginar, pero si miran el nombre y apellido del autor ven que es moro de pura cepa, islamista radical a más no poder.



ACCIÓN: Atentado en París, de momento llevan dos muertos, otros tantos se han quedado inválidos y otros heridos leves por un acuchillamiento en París (con un 15% de islamistas de primera, segunda y tercera generación según las encuestas oficiales, y según más de un 20% según los medios de comunicación locales franceses "políticamente incorrectos"



RESPUESTA DE LOS MEDIOS: Era un chaval joven, un perdido de la vida que gritó ALAHUAKBARRRR, pero bueno, era francés según ellos







ACCIÓN: Atentado nuevo en Bélgica. Dos policías muertos. En Bélgica la inmigración es de más de un 20% (la legal) y la ilegal es de países del África especialmente



RESPUESTA DE LOS MEDIOS: Díganme si no es como las anteriores, de momento ya están diciendo que bueno, que tienen al autor pero que no saben bien las causas...







LUEGO QUE LE DIGAN LOS BURÓCRATAS EUROPEOS A RUSIA, POLONIA, HUNGRÍA Y ESTADOS UNIDOS LO BUENO QUE ES EL MULTICULTURALISMO Y LA "RELIGIÓN DE LA PAZ"