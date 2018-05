Cuando hablar en español se convierte en un peligro en EEUU

Me limito a comentar el caso de Montana. Un agente fronterizo ha pedido los documentos a 2 mujeres porquè hablaban en Espanol. Le ha controlado los documentos y ya està. No veo nada mal que se controlen personas que debido por ejemplo a otro idioma podiran ser por ejemplo ilegales. En espana como en muchos otros paises se controlan extranjeros como rumanos, marroqui...solo porquè hablan otros idiomas asi como se controlan por ejemplos Rusos o Ingleses porquè rubios. Eso no es razismo y no veo nada mal. Es una noticia basura.Sabeis en cuantos bares en la costa no dejan entrar extranjeros???Es razismo?