Mattarella convoca al candidato de M5S y la Liga para gobernar Italia pese a las dudas sobre su CV

Presiones desde M5S al presidente de la República para nombrarlo

Conte está siendo acusado de inflar sus currículum con cursos

El líder de M5S, Luigi Di Maio, y su candidato a primer ministro, Giuseppe Conte. Foto: Reuters

El presidente de Italia, Sergio Mattarella, ha convocado este martes por la tarde en el Palacio del Quirinal al profesor universitario Giuseppe Conte, propuesto por el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la Liga como candidato de consenso a primer ministro, a pesar de las dudas que había suscitado dicha propuesta.

"Conte es y sigue siendo totalmente el candidato a 'premier' del Movimiento 5 Estrellas y de la Liga", ha asegurado el líder del M5S, Luigi Di Maio, en declaraciones a la prensa en Roma este miércoles, después de que se haya puesto en duda la veracidad de parte de su currículum académico.

Las informaciones publicadas al respecto y el retraso de Mattarella para verse con Conte habían desatado todo tipo de especulaciones, pero el presidente finalmente se ha citado con el profesor este martes desde las 17:30 horas.

La polémica se desató a raíz de un artículo de The New York Times en el que una portavoz de la Universidad de Nueva York ponía en duda que fuera cierto que Conte estuvo "actualizando" su perfil académico en ese centro universitario. Posteriormente, varios medios italianos han puesto en duda algunos de los méritos académicos reseñados por Conte en el amplio currículo que facilitó al Parlamento cuando fue propuesto para un cargo del ámbito jurídico.

La prensa italiana informó el martes de que el presidente Mattarella habría decidido retrasar su decisión sobre la candidatura de Conte ante las dudas en torno a su currículum y apuntó a la posibilidad de que el elegido para formar gobierno fuera finalmente Di Maio. También pesaban en las dudas de Mattarella los avisos de la Unión Europea (UE) y de los mercados sobre este futuro gabinete dadas las intenciones económicas de los dos partidos que lo sustentarían.

Presión de M5S a Matarella

El propio Di Maio ha reafirmado ante los periodistas su apoyo a la candidatura a primer ministro de Conte y ha asegurado además que sigue contando con el respaldo de la Liga, el otro partido que mandará en el futurible Ejecutivo y que respalda el nombramiento.

El líder del partido antisistema ha denunciado que existe una campaña "contra" Conte caracterizada por una "violencia inédita" hasta la fecha. Además, ha dejado claro que su candidatura sigue estando respaldada por el M5S y por la Liga.

Por su parte, el miembro del M5S Emilio Carelli, que podría ser el próximo ministro de Cultura, ha dicho este miércoles que no descarta que Conte no llegue a ser nombrado por Mattarella como primer ministro por las dudas en torno a su perfil académico. "No lo descarto", ha afirmado Carelli, en declaraciones a Rai3. "No sabemos que sucederá hoy", ha asegurado.

El jefe del grupo del M5S en el Senado, Danilo Toninelli, ha recalcado que el candidato sigue siendo Conte y ha dicho que no puede ser de otra manera porque así lo han pactado su partido y la Liga, con el reparto de carteras ministeriales incluido.

"No hay alternativas: o Conte o elecciones", ha sentenciado Toninelli. El líder del M5S en la Cámara Alta ha dicho que no cree que exista ni que sea comentable la hipótesis de que Mattarella no encargue la formación del gobierno a Conte.

