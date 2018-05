El CV de Conte, candidato a primer ministro de Italia, en duda por unos cursos en la Universidad de Nueva York

Al centro no le consta que pasara por allí, según ha dicho al 'NYT'

El M5S desmiente que Conte refleje en su CV esos cursos en la NYU

Giuseppe Conte. Foto: Getty

El currículum de Giuseppe Conte, candidato del Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la Liga a primer ministro italiano, está en duda tras una una investigación de The New York Times que recoge que a la Universidad de Nueva York en la que habría realizado varios cursos no le consta que haya pasado por allí.

Según Jason Horowitz, el reportero que ha destapado la polémica, Conte no aparece en los registros de la New York University (NYU, Universidad privada de Nueva York).

El profesor de Derecho propuesto al Jefe de Estado, Sergio Mattarella tiene un currículo de 10 páginas. Entre sus logros, además de diferentes periodos de estudio en las universidades de Yale y Pittsburgh (también en EEUU), aparecen varios cursos de al menos un mes que habría realizado cada verano en dicha universidad entre los años 2008 a 2012.

Pero a la NYU no les consta que Conte haya pisado sus aulas ni como alumnos ni como profesor externo, según publica el NYT. Como mucho pudo haber seguido "algún programa de uno o dos días de los que la universidad no conserva los registros", aseguran fuentes de la universidad.

M5S sale en defensa

El M5S ha salido en defensa de su candidato, que asegura que no ha inflado sus credenciales académicas. En un comunicado difundido por Reuters, el partido desmiente que Conte refleje en su CV esos cursos en la NYU. "Como cualquier erudito, Conte ha ido al extranjero para estudiar, enriquecer su conocimiento, perfeccionar su inglés. Para un profesor de su nivel, lo contrario hubiera sido extraño".

Sin reacciones por parte de Conte y a la espera de que Mattarella le comunique si deberá formar Gobierno, el diputado del Partido Demócrata Michelle Anzaldi ha apuntado a que si se confirmase "estaríamos ante un caso gravísimo".

