La Unión Europea, China y Rusia negocian la posibilidad de un nuevo acuerdo nuclear con Irán

Se reunirán para decidir la hoja de ruta después de la 'espantada' de Trump

Diplomáticos de Europa, China y Rusia estarían negociando para generar un nuevo borrador de acuerdo nuclear para poder ofrecérselo a Irán, con el objetivo de limitar el desarrollo de su programa nuclear de misiles a cambio de ayuda financiera y así poder salvaguardar los avances alcanzados con el tratado nuclear de 2015, del que Estados Unidos se salió hace algo más de una semana.

Según ha publicado el diario alemán 'Welt am Sonntag' este domingo, varios diplomáticos internacionales se reunirán en Viena la semana próxima bajo el liderazgo de la funcionaria de la Unión Europea Helga Schmid para discutir qué pasos tomar tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de salirse del acuerdo nuclear alcanzado con Irán en 2015 por su predecesor, Barack Obama y varias potencias occidentales.

EEUU brilla por su ausencia

Representantes de Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia y China participarán en la reunión, pero Estados Unidos no formará parte. No está claro si Irán, que ha resistido los llamamientos a poner fin a su programa nuclear, formará parte de las conversaciones o no.

Bajo el acuerdo de 2015, Teherán accedió a limitar su programa de misiles nuclear a cambio del levantamiento de la mayor parte de las sanciones económicas impuestas por Occidente. Una de las principales quejas por parte de la Administración Trump era que el tratado no cubría el programa de misiles de Irán o su poyo a grupos armados en Oriente Próximo considerados terroristas por Washington.

Conseguir alcanzar un nuevo acuerdo que mantenga las provisiones recogidas en el anterior y que además limite las actividades de Teherán en la región podría ayudar a convencer al presidente norteamericano a que levante sanciones contra Irán, de acuerdo con el periódico alemán.

"Tenemos que alejarnos del nombre Acuerdo Nuclear de Viena y añadir una serie de elementos extra. Sólo así podremos convencer al presidente Trump y conseguir que vuelva a levantar las sanciones", ha explicado uno de los diplomáticos participantes en las conversaciones.

Este sábado, el director de Energía de la Unión Europea ha intentado reafirmar ante Irán el compromiso que ha adoptado el bloque europeo para intentar salvar el acuerdo nuclear a toda costa mediante un fortalecimiento de sus relaciones comerciales con el país. Diplomáticos de la UE, Alemania y otros países miembro que apoyan el tratado han asegurado que será desastroso no llegar a un acuerdo.

