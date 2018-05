Alarma mundial por el rebrote de ébola en el Congo

La UE dona 1,5 millones de euros de ayuda humanitaria urgente a la RDC

La epidemia de ébola de 2014-2016 se saldó con 11.500 muertes

El ébola ha vuelto a la República Democrática del Congo (RDC). El último balance de la OMS recoge al menos 45 casos, de los cuales 14 están confirmados, diez han sido catalogados como sospechosos y 21 como probables. Del total de 45 casos, 25 corresponden a personas ya fallecidas, entre ellas una víctima de ébola ya confirmada, según un portavoz del organismo. La misma Unión Europea (UE) se adelanta a la posibilidad de que el virus llegue a nuestro continente y ya anuncia que dotará de un paquete de ayuda humanitaria urgente a la RDC de 1,5 millones inicialmente, aunque no descarta aumentar la ayuda.

La OMS ya pone medidas para evitar una nueva pandemia mundial, ha enviado 4.000 dosis de vacunas contra el ébola a la zona del Congo afectada para evitar nuevos contagios. En un comunicado, la portavoz del Ministerio de Sanidad, Jessica Ilunga, ha informado que "se vacunará exclusivamente a aquellas personas directamente expuestas a casos confirmados de la enfermedad y a todos aquellos que estén o hayan estado en contacto directo con los enfermos". La campaña de vacunación ya ha arrancado en la zona y también se vacunará a todos los trabajadores sanitarios que han tratado con los casos sospechosos de la enfermedad.

Por su parte, La UE ha dotado de 1,5 millones de euros un fondo de ayuda humanitaria urgente que servirán para dar apoyo logístico a la OMS. Además, Christos Stylianides, comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, alude a que se utilizará el servicio aéreo de la Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil para trasladar equipos especializados a la zona. El Cuerpo Médico Europeo, formado por personal sanitario voluntario, también está activo y a la espera de viajar a la zona si se lo solicitan.

En el mismo comunicado se informa de que "la UE está tomando acciones urgentes para ayudar a gestionar y contener la propagación de esta enfermedad altamente mortal" y añade que se está trabajando para la contención de este nuevo brote de ébola junto a las autoridades congoleñas, la OMS y los socios internacionales en este esfuerzo común. Debe hacerse todo los posible para aislar los casos sospechosos de padecer la enfermedad, la situación se ha vuelto "especialmente peligrosa desde que se ha registrado un caso en la ciudad de Mbandaka", han añadido desde la oficina del comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis.

La Federación Internacional de la Cruz Roja dotará de 130.000 euros para intervenciones de salvamento de la Cruz Roja congoleña

Evolución del virus

La OMS declaró el continente africano libre de la epidemia, que empezó en diciembre de 2013 en Guinea, en enero de 2016. Aquel episodio de pandemia se extendió rápidamente por Sierra Leona y Liberia y desde estos países afectó prácticamente a todo el continente con más de 28.500 personas enfermas documentadas y 11.500 muertes de las que se tenga constancia -según datos de EFE sólo para el continente africano-. Ahora, 28 meses después, el virus vuelve a amenazar al mundo con este nuevo brote.

Según los informes de la OMS, Sierra Leona fue el país con más casos de ébola registrados, 14.124 y Liberia en el que más muertes produjo la enfermedad, 4.809.

Los casos de ébola no fueron solo en África, la psicosis por la enfermedad llegó a los países desarrollados con casos de contagio en EEUU e incluso en España con el primer caso de contagio en suelo europeo. La contagiada fue Teresa Romero, una auxiliar de enfermería que trató directamente con dos misioneros españoles repatriados que contrajeron la enfermedad en Monrovia y Liberia respectivamente, lugares en los que estaban atendiendo a enfermos.

La repatriación de los enfermos y el contagio de Teresa Romero fueron sumamente polémicos y pusieron en evidencia las carencias de un sistema sanitario en plena crisis económica. La falta de recursos para tratar enfermedades sumamente contagiosas, la alarma social ante la propagación de un virus que parecía exclusivo de países en vías de desarrollo y la crítica hacía la gestión de la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, quien aseguraba ante los medios que se estaban tomando "todas las medidas necesarias para asegurar la seguridad de la población" fueron muy habituales a final de 2014.

La crisis del ébola en España se saldó con la muerte de los dos misioneros, el ingreso de más de 40 días de Teresa Romero en una planta totalmente aislada del Hospital Carlos III de Madrid, siete casos sospechosos de contagio en cuarentena que finalmente no desarrollaron ni siquiera los síntomas y el sacrificio del perro de la auxiliar de clínica por creerse posible que padeciera también ébola –el caso del perro 'Excálibur' fue socialmente muy controvertido-.

Las críticas a los distintos gobiernos europeos que se vieron en la obligación de repatriar a cooperantes infectados se sucedieron por la alarma ante la posibilidad de contagio de toda la población. En EE.UU., 76 miembros del personal del Hospital Presbiteriano de Texas estuvieron en observación tras haber tratado a Thomas Duncan, un enfermo de ébola que viajo desde Libera antes de desarrollar la enfermedad y, que fue el foco de contagio de al menos dos enfermeras. Duncan fue una de las dos víctimas mortales del virus en suelo estadounidense.

¿Por qué es tan contagioso?

El ébola es un virus que se contagia por contacto directo con los fluidos corporales (sangre, saliva, semen, excreciones ) de ahí que principalmente sean los familiares cercanos los que más riesgos corren, especialmente por el período de latencia de la enfermedad que es de entre dos y 21 días en los que el virus puede permanecer asintomático. El personal sanitario también es proclive al contagio, especialmente en zonas con pocos recursos en las que la higiene y la esterilización de los equipos no es la adecuada.

En principio, no está demostrado que el virus también pueda ser transmitido por el aire pero el Departamento de Salud de Canadá afirma en sus informes que existe una fuerte sospecha de transmisión aérea del ébola, y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU admite que el ébola se puede transmitir en situaciones en las que no hay contacto físico entre las personas, es decir, a través de la inhalación de aire directamente en los pulmones o en los ojos, o por medio del contacto con objetos infectados transportados en el aire. Estos hechos ayudarían a explicar por qué un gran número de médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud han podido contagiarse a pesar de seguir todos los protocolos y las precauciones como vestidos, guantes y máscaras.

Cómo se desarrolla la enfermedad

El ébola es uno de los virus mas letales que se conocen y sus síntomas pueden tardar hasta 21 días en comenzar a desenmascarar la enfermedad. Lo más habitual es que los síntomas comiencen a los ocho o 10 días desde que surge el contagio.

Según la OMS, los síntomas del ébola son fiebre muy alta de manera repentina y dolores fuertes de cabeza seguidas de diarreas, vómitos, etc. Una erupción cutánea rojiza, congestión y fuertes dolores son los síntomas del avance del virus que en los casos más graves provoca alteraciones del funcionamiento renal y hepático e hemorragias externas e internas. Los investigadores aún no pueden explicar por qué hay pacientes que aún habiendo padecido los síntomas más graves de la enfermedad se recuperan y otros no son capaces de vencer al letal virus.

Los supervivientes al ébola no crean ningún tipo de anticuerpo diferente. Si bien, ha habido casos en los que se han elaborado retrovirales a base de la sangre de supervivientes, tal fue el caso de Paciencia Melgar que sobrevivió a la enfermedad y donó su sangre para fabricar 'vacunas'.

