Acuerdo de Gobierno en Italia: el M5S y la Liga llevarán a la práctica una renta de 780 euros

¿quién ha ganado las elecciones? ¿Los Reyes Católicos? ... ¿paz, fraternidad, cooperación, solidaridad y deportaciones masivas? ... Por cierto, el racista contrario a la inmigración por cuestiones de superviviencia no debería salir jamás de su tonto país, ... aunque vaya de turista y sea considerado legal, ... debe ser considerado, puede molestar a mucha gente en el otro país, debe ser fiel a sus ideas, ... si el de allí molesta aquí el de aquí puede molestar allí ...; yo no como carne, no dependo de que otro me invite, de que me digan puede usted comer carne si es que estoy en contra de comer carne. ... también debería manifestarse para que las empresas italianas que hay por ejemplo en La India explotando a niños retornen inmediatamente, y dejen los recursos a los habitantes de aquel país para que mañana no sean deportados como seres humanos ilegales, ... también deberían estar en contra de todas las campañas militares que crean muchos supervivientes ilegales para beneficio de países occidentales fraternos, solidarios y todo eso, ... por favor sean ustedes coherentes, no sean como Pablo Iglesias, ...