La cúpula de la Reserva Federal de EEUU ve justificada una revisión de los objetivos de inflación

Hay "respaldo" para cambiar la meta del 2%, dice el jefe de la Fed de St. Louis

De la Rocha (UNIR): "Hay que subir la inflación para que haya crecimiento"

James Bullard, presidente de la Fed de St. Louis.

Hay "mucho respaldo" entre las autoridades de la Reserva Federal para revisar el objetivo de inflación del organismo, un punto de referencia clave para fijar la política monetaria, aunque el proceso bien puede conducir a un pequeño cambio en el enfoque actual del banco central estadounidense, dijo el miércoles el jefe de la Fed de St. Louis, James Bullard.

Ha habido un debate cada vez mayor dentro de la Fed sobre si es momento de reconsiderar la meta de inflación del banco central del 2%, que se ha mantenido sin cambios desde que fue adoptada en 2012.

"A la gente le gustaría al menos tener una discusión" sobre si se debería cambiar el objetivo del 2%, o bien adoptar un sistema alternativo para manejar la inflación, afirmó Bullard ante la prensa antes de un evento en la Fed de St. Louis.

En este sentido, dejó caer algunas de las opciones que se barajan como sustitutas de la fijación de un porcentaje: las alternativas incluyen la adopción de un margen flexible en vez de un número exacto para el objetivo; o un sistema que permita compensar los años de inflación demasiado baja con "fallos" similares en la dirección contraria, de modo que el nivel de precios siga un camino estable.

"Hay temas que deberían ser ventilados y discutidos. Incluso si se reafirma el marco de referencia, creo que es la mejor práctica", agregó.

Controlar la inflación, junto con alentar el pleno empleo, es un mandato central de la Fed. Y el organismo, como muchos otros importantes bancos centrales, considera que anunciar un objetivo específico de inflación ayuda a alcanzar dicha meta al enmarcar las expectativas públicas sobre hacia dónde se dirigen los precios y los tipos de interés.

Varios de los 12 presidentes de los bancos regionales de la Fed han pedido públicamente una amplia revisión del objetivo inflacionario de un 2%.

Un tope "discrecional"

Este medio ha contactado con Manuel de la Rocha Vázquez, economista investigador de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). En su análisis sobre los objetivos inflacionarios de la Fed, se muestra crítico: "El tope del 2% es discrecional, arbitrario. No es el resultado de un análisis científico. Si se cambia, será arbitrario también"-explica- "En Europa también tenemos el objetivo del 2% y no se está logrando. Hemos tenido épocas en las que el Banco Central Europeo (BCE) no conseguía llegar a esa meta, a pesar de todos los esfuerzos, y teníamos deflación".

Para este experto, es aconsejable 'lanzarse a la piscina' y relajar la política económica. "Yo, desde luego, creo que el 2% es muy bajo. Necesitamos algo más de inflación, que genere crecimiento económico: no vería con malos ojos, por ejemplo un 3%".

"El 2% es una cifra resultado de una mentalidad antiinflacionaria, germánica, propia de los discípulos de Friedman", concluye.

PUBLICIDAD