La UE endurece el discurso contra Trump: "Con amigos así, ¿quién necesita enemigos?"

Ya ya, ya sé. No sé, la verdad, cualquiera sabe. USA no tiene cerca paises morablantes, nosotros los euro peos sí. Si les da a los morancos lanzar piedras de plutanio a los creyentes, se va a tomar por el mismisimo culo el mediterraneo. No habrá quien se bañe en mi Málaga querida. Ofú tīo la que se nos viene encima.