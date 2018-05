330 43

COMUNICADO: Saildrone, Inc. aumenta su flota global de drones eólicos con 60 millones de financiación y acelera su expansión mundial

ALAMEDA, California, 15 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- Saildrone, Inc., un proveedor de datos oceánicos de alta resolución recogidos a través de una flota vehículos no tripulados, anunció hoy que ha obtenido 60 millones de dólares de financiación de segunda ronda para ampliar su flota global de drones oceánicos para vigilar el planeta en tiempo real. Horizons Ventures lideró esta ronda de financiación, con participación de inversores existentes que incluyen el Technology Impact Fund de Capricorn, Lux Capital, Social Capital y The Schmidt Family Foundation. Con esto, el monto recaudado por la compañía desde su debut comercial en 2016 es casi 90 millones de dólares.

https://mma.prnewswire.com/media/690494/Saildrone_Inc_ocean_data.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/690494/Saildrone_Inc_ocean_data.jpg]

Saildrone se imagina "un planeta cuantificado" y está construyendo la infraestructura oceánica de la próxima generación para proporcionar datos vitales para entender el clima, gestionar las poblaciones de pesca y facilitar ciencia oceánica in situ a una escala sin precedentes y con una rentabilidad sin igual. Desde su inicio, Saildrone ha colaborado con éxito con agencias estadounidenses tales como NOAA y NASA para ofrecer observaciones oceánicas de alta calidad. Ahora, como parte de su expansión, la compañía anunció una colaboración de varios años con CSIRO ubicado en Australia y la apertura de operaciones en el océano Glacial Antártico desde Hobart, Tasmania. Saildrone también ha abierto una fábrica avanzada de 200 000 pies cuadrados (18 850 metros cuadrados aproximadamente) en Alameda, California. Esta expansión de la fábrica permitirá a Saildrone acelerar la fabricación y despliegue de los 1000 vehículos autónomos que necesita para tener cobertura global de los océanos del mundo con una resolución de seis grados por seis grados.

"Esto es todo un hito para Saildrone, ya que el despliegue de nueva infraestructura global es clave para nuestra visión de un planeta cuantificado", comentó el director ejecutivo, Richard Jenkins. "La flota que estamos construyendo ofrecerá datos in situ de alta resolución sin precedentes que aumentará muchísimo nuestro conocimiento del planeta y, por lo tanto, beneficiará a la gran mayoría de la población global".

"Los grandes datos pueden ayudarnos a entender cambios sobre el estado del planeta para las generaciones futuras", comentó Bart Swanson, asesor de Horizons Ventures. "Saildrone está en la vanguardia para cuantificar dichos cambios. Estamos contentos de ayudar a Saildrone a hacer realidad el concepto de un planeta cuantificado obteniendo cobertura global de los océanos del mundo".

"El objetivo de Saildrone es desmitificar los océanos para el beneficio mutuo de la ciencia y la industria", comentó Bilal Zuberi, socio de Lux Capital. "Los científicos podrían observar la salud del océano en tiempo real y en evolución; los gobiernos podrían supervisar el impacto de perforaciones submarinas; las compañías pesqueras podrían determinar si han sobreexplotado una zona y es hora de irse; las compañías podrían modelar patrones climáticos y cambios mejor. El impacto de recoger e interpretar todos estos datos nuevos será tan profundo y tendrá tanto impacto como el propio océano".

"Habíamos invertido en una constelación de satélites pioneros para observar la Tierra y nos alegra embarcarnos en esta nueva aventura para explorar los océanos de la Tierra. Saildrone aportará al océano y al clima lo que SpaceX y Planet aportaron a la industria espacial; un acceso barato y fiable combinado con un enfoque de constelación", comentó Ion Yadigaroglu, socio gerente de Technology Impact Fund de Capricorn.

Para averiguar más cosas sobre Saildrone, visita www.saildrone.com [http://www.saildrone.com/]

CONTACTO: press@saildrone.com

