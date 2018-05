330 43

COMUNICADO: Las membranas GORE-SELECT® permiten más de 5000 horas de funcionamiento de las células de combustible de Sunrise Power

Las membranas GORE-SELECT® permiten más de 5000 horas de funcionamiento de las células de combustible de Sunrise Power

- Las membranas GORE-SELECT® permiten más de 5000 horas de funcionamiento fiable del grupo de células de combustible del vehículo de Sunrise Power

ELKTON, Maryland, 15 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- W. L. Gore & Associates, Inc. (Gore) [http://www.gore.com/] ha sido elegido como proveedor clave de membranas de intercambio protónico para el grupo de células de combustible del vehículo HYMOD®-300 de Sunrise Power. Sunrise Power, proveedor líder en China de grupos de células de combustible y sistemas para vehículos, ha incorporado las membranas GORE-SELECT® en su último sistema para satisfacer los estrictos requisitos de durabilidad y fiabilidad, factores clave para la comercialización de vehículos de célula de combustible.

https://mma.prnewswire.com/media/689920/GORE_SELECT_Membrane.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/689920/GORE_SELECT_Membrane.jpg]

Las membranas GORE-SELECT(® )de Gore, que facilitan la reacción electroquímica de la célula de combustible entre el combustible de hidrógeno y el oxígeno, posibilitaron la capacidad del grupo de células de combustible de Sunrise Power de superar las 5000 horas de funcionamiento de prueba, al tiempo que lograron el arranque a una baja temperatura de -10 °C y el almacenamiento a -40 °C.

"La extraordinaria durabilidad de las membranas GORE-SELECT® nos ha proporcionado la tecnología fiable necesaria para romper la barrera de las 5000 horas", afirmó el Dr. Hou Zhongjun, director tecnológico y vicedirector general de Sunrise Power. "Se trata de un hito clave de rendimiento en el desarrollo de los grupos HYMOD®-300 para aplicaciones de vehículos exigentes".

Gore utiliza una tecnología exclusiva de membrana reforzada de ePTFE (politetrafluoroetileno expandido). Las membranas GORE-SELECT® son excepcionalmente finas, resistentes y potentes, por lo que son compatibles con la tecnología rentable de células de combustible.

Gore lleva más de 20 años siendo proveedor líder de montaje de electrodos y membranas (MEA, por sus siglas en inglés) y células de combustible tipo PEM. Actualmente, las membranas GORE-SELECT® están consideradas la norma del sector para aplicaciones exigentes de automoción y se han probado en vehículos de bajo consumo de fabricantes originales líderes, además de en miles de aplicaciones para transporte, portátiles y fijas en todo el mundo.

Para obtener más información sobre las piezas para células de combustible de Gore, visite http://www.multidimensiontech.com [https://www.gore.com/fuelcells].

W. L. Gore & Associates es una empresa científica de materiales con presencia mundial dedicada a transformar sectores y mejorar vidas. Desde 1958, Gore ha resuelto complejos desafíos técnicos en entornos exigentes, desde el espacio exterior hasta los picos más altos del mundo y los mecanismos internos del cuerpo humano. Con una cifra aproximada de 9500 socios y una sólida cultura centrada en el equipo, Gore genera unos ingresos anuales superiores a los 3000 millones de dólares. www.gore.com [https://www.gore.com/]

Sunrise Power es la primera sociedad anónima profesional de China que se encarga del desarrollo de células de combustible y productos para su comercialización. Sunrise Power Co., Ltd. se especializa en el desarrollo de células de combustible de tipo PEM para la alimentación de vehículos y la alimentación de reservas, etc. Ofrecemos a nuestros clientes piezas para grupos de células de combustible tipo PEM y grupos y sistemas de células de combustible. http://en.fuelcell.com.cn/ [http://en.fuelcell.com.cn/]

https://mma.prnewswire.com/media/689921/Sunrise_Power_HYMOD_300.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/689921/Sunrise_Power_HYMOD_300.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/416031/W_L_Gore_and_Associates_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/416031/W_L_Gore_and_Associates_Logo.jpg]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/689920/GORE_SELECT_Membrane.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/689920/GORE_SELECT_Membrane.jpg]Foto - https://mma.prnewswire.com/media/689921/Sunrise_Power_HYMOD_300.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/689921/Sunrise_Power_HYMOD_300.jpg]Logo - https://mma.prnewswire.com/media/416031/W_L_Gore_and_Associates_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/416031/W_L_Gore_and_Associates_Logo.jpg]

CONTACTO: Lisa T Mullinax, W. L. Gore & Associates, correo electrónico: lmullina@wlgore.com

PUBLICIDAD