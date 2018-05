330 43

COMUNICADO: DX lanza la cripto-divisa de tecnología en el mercado regulado NASDAQ

Mediante el motor de coincidencias de Nasdaq, DX.Exchange presenta una experiencia única de cripto-trading sin tasas comerciales.

DX.Exchange anuncia su asociación con NASDAQ, que integra la plataforma DX.Exchange con el motor de coincidencias de NASDAQ, que resultará en una cripto-divisa P2P sin rival. El equipo que hay detrás de DX.Exchange aporta años de experiencia en ofrecer un comercio derivativo sencillo para el usuario y simplificado a las masas, y ahora las criptomonedas se han unido al sencillo campo del trading que puede disfrutarse por todos.

Totalmente regulada en la Unión Europea por la EFSA, DX.Exchange se dedica a ofrecer un intercambio transparente y ético entre las partes interesadas. Los fondos y datos personales están protegidos con el software de encriptación más avanzado así como las soluciones de ciberseguridad más vigorosas disponibles hoy.

DX.Exchange es la primera criptocomunidad completa que permite a las instituciones y personas una plataforma transparente basada en "lo que ves es lo que obtienes" para adquirir criptomonedas con FIAT, comercio de criptomonedas y conversión de criptomoneda de nuevo a FIAT. No hay tasas de trading para las cuentas LITE en las plataformas DX.Exchange, solo una carga de afiliación a la bolsa de 10 euros mensuales que seguro atraerá a comerciantes de todo el mundo. Este es el cripto-ecosistema más moderno y avanzado, con productos innovadores para el comerciante minorista, agente, creador de mercado e inversor institucional. Además, DX.Exchange ofrece Coins.Exchange donde los usuarios pueden comprar y vender criptomonedas con una tarjeta de crédito de manera rápida y sencilla.

"Las criptomonedas han interrumpido la revolución de la tecnología financiera, y DX.Exchange se sitúa con los principios básicos de la tecnología blockchain, confianza y consistencia", dijo Daniel Skowronski, consejero delegado de DX.Exchange. "Los criptoentusiastas no deberían tener que pagar más de una carga de afiliación mínima para comerciar con sus homólogos, y no deberían comerciar en un entorno no seguro y no regulado. La combinación de tecnología NASDAQ y la interfaz DX.Exchange es lo que creará una experiencia de comercio justo única, que coloca a los comerciantes en primer lugar".

DX.Exchange es el primer mercado abierto y transparente del mundo para clientes minoristas, instituciones y agentes para comerciar derivativos de OTC y cripto-productos en una bolsa en mercados regulados de todo el mundo. Para aprender más, visite http://www.DX.Exchange.

