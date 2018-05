330 43

COMUNICADO: Moneytrans celebra la apertura de su nueva sede en Bruselas y será la anfitriona de la recepción de apertura de la confe

BRUSELAS, May 14, 2018 /PRNewswire/ --

Moneytrans anuncia un hito importante en su camino hacia la alta-tecnología: reubica su sede [https://www.youtube.com/watch?v=awCwJ6AszPY&feature=youtu.be ] en el complejo Palatium, en pleno corazón y cerca de las zonas más prestigiosas de Bruselas, para seguir innovando en las áreas del Digital, Big Data y de la Inteligencia Artificial.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/690041/Moneytrans_Logo.jpg )

Para celebrar esta ocasión, Moneytrans [https://www.moneytrans.eu/belgium ] se ha unido a Mohr World para organizar la recepción de apertura de la Conferencia Anual de las transferencias de dinero transfronterizo, el 16 de mayo de 2018.

La conferencia IMTC [https://imtconferences.com/es/imtc-emea-2018 ] compartirá enfoques sobre la nueva Directiva de Servicios de Pago (PSD2) que ofrece una vía de exploración sobre el poder del Machine Learning, del blockchain para el bien de los migrantes. Unas mesas redondas darán ritmo a esos tres días, tratando temas como la revolución del Fintech, la situación de los refugiados en Europa y las jurisdicciones aplicadas en cada país europeo. Contaremos con los oradores y conferenciantes: Leon Isaacs, Faisal Khan, Rob Ayers, Linda Shomo, Jeremy De Smet entre otros.

Líder en la industria de las remesas, Moneytrans ha desarrollado unos amplios conocimientos en tecnologías de vanguardia; a medida que el sector financiero europeo está experimentando cambios que redefinen las posiciones estratégicas de sus principales actores (bancos, ETD, Fintech), Moneytrans está desarrollando una gama completa de servicios en su camino para convertirse en el primer "neobanco" europeo para migrantes.

"La innovación es parte de nuestra tradición. Nos inspiramos del mundo que nos rodea, sus tecnologías, los nuevos habitos de consumo, las tendencias y luego lo usamos para impulsar un cambio interno" declaro Francisco Sánchez, CEO de Moneytrans.

"Estamos innovando constantemente para poder ofrecer a nuestras audiencias una experiencia financiera que esté alineada con nuestro propósito: contribuir al progreso de las personas y las empresas", agregó Leticia Carbajo, CMO de Moneytrans.

SOBRE NOSOTROS

Con sede en Europa y Africa, Moneytrans es una prestigiosa institución de pago, debidamente autorizada en Europa, con 20 años de experiencia en la prestación de servicios de transferencia instantánea de dinero. A lo largo de los años, ampliamos nuestra gama de servicios: soluciones de divisas, pagos de facturas, tarjetas prepago, recarga de móvil y cuentas de pago personalizadas en formato IBAN.

For all press and interview inquires please contact: JEREMY DE SMET, COO: jdesmet@moneytrans.eu | +32(0)2289-1477

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/690041/Moneytrans_Logo.jpg

PUBLICIDAD