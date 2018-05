330 43

COMUNICADO: The Stars Group comunica los resultados del primer trimestre de 2018 (2)

- Activos únicos de dinero real trimestral (QAUs) - QAUs totales son aproximadamente 2,24 millones, una disminución de aproximadamente un 4,6% año sobre llevado por la estrategia de The Stars Group de enfocarse en retorno positivo de las iniciativas de gestión de la relación con el cliente para atraer a clientes de alto valor, depósito neto (principalmente jugadores recreativos) y el cese de las operaciones o condiciones de operación difícil en ciertos mercados, incluyendo Australia y Colombia. Aproximadamente 2,09 millones de estos QAUs jugaron poker online durante el trimestre, una disminución de aproximadamente 5,5% año tras año, mientras que las ofertas de casino online de The Stars Group tenían aproximadamente 621,800 QAUs, una disminución de 2,4% año tras año, que The Stars Group sigue para estimar como una de la bases de jugador activo de casino más grande entre sus competidores. Las ofertas de apuestas emergentes online de The Stars Group tenían aproximadamente 335.800 QAUs, un aumento del 16,3% año tras año. - Rendimiento neto trimestral (QNY) - El QNY total fue de 165 dólares, un aumento de 26,7% año tras año y QNY excluyendo el impacto de los cambios año tras año en los tipos de cambio fue de 155 dólares, un aumento de 18,7% año tras año. QNY es una medida no-IFRS. - Depósitos netos - Los depósitos netos fueron de 353,4 millones de dólares en el primer trimestre, lo que supone un aumento de un 25,9% en s cifra de año en año. Los depósitos netos están correlacionados con los ingresos de juegos netos indicados de The Stars Group ya que algunos o todos los depósitos finalmente se convierten en ingresos. The Stars Group cree que el aumento de los depósitos netos se vio impulsado principalmente por la implementación del programa de lealtad de Stars Rewards y siguió centrándse en los clientes de valor elevado (principalmente jugadores recreacionales), los impactos positivos de las fluctuaciones de tipo de cambio extranjeras y el desarrollo continuado de las ofertas de productos de casino y casas de apuestas. - Registro de clientes - Los registros de los clientes aumentaron en 2,3 millones durante el trimestre. - CrownBet y William Hill Australia - El 27 de febrero de 2018, The Stars Group adquirió el 62% de los intereses por valores en CrownBet Holdings Pty Limited, una casa de apuestas online con sede en Australia, procedente de Crown Resorts Limited, y después, el 24 de abril de 2018, The Stars Group aumentó sus intereses en valores en CrownBet hasta el 80%, y CrownBet completó la adquisición de William Hill Australia Holdings Pty Ltd. El precio de compra agregado para estas transacciones fue de 435 millones de dólares (incluyendo 117,7 millones de dólares para la adquisición del 62% de los intereses de valores en CrownBet), que se pagó en combinación de activos y en la emisión de unos 3,1 millones de acciones ordinarias de nueva emisión de The Stars Group. - Sky Betting & Gaming - El 21 de abril de 2018, The Stars Group anunció haber llegado a un acuerdo para la adquisición de Sky Betting & Gaming, una de las principales casas de apuestas online y proveedores de juego de Reino Unido. El precio de compra agregado fue de 4.700 millones de dólares, de los cuales 3.600 millones de dólares fueron en forma de activos pagaderos, mientras que el resto se pagará por medio de la emisión de unos 37,9 millones de acciones ordinarias de nueva emisión. La finalización de la transcción está condicionada a conseguir las aprobaciones normativas de la Bolsa de Valores de Toronto, Nasda

- Dirección año completo - The Stars Group pretende proporcionar orientación financiera revisada del año 2018 para incluir sus adquisiciones de Crown Bet, William Hill Australia y Sky Betting & Gaming cuando ofrezca sus resultados financieros del segundo trimestre en agosto. The Stars Group continúa estando satisfecho con el rendimiento de sus operaciones existentes y a la fecha sigue presente a esperar la siguiente orientación financiera de todo el año 2018: - Ingresos de entre 1.390 y 1.470 millones de dólares; - EBITDA ajustado de entre 625 y 650 millones de dólares; - Ganancias netas ajustadas de entre 487 y 512 millones de dólares; y - Ganancias netas ajustadas por acción diluida de entre 2,33 y 2,47 dólares.

Estos resultados esperados no auditados reflejan los negocios existentes de The Stars Group, excluyendo a CrownBet, William Hill Australia y Sky Betting & Gaming. Estas expectativas además reflejan la visión administrativa del mercado actual y futuro y las condiciones empresariales, incluyendo las presunciones de (i) condiciones operativas negativas potenciales en Rusia, que se espera comiencen a finales de mayo de 2018, (ii) otra que sean diferentes a los eventos normativos materiales, y (iii) otros que no sean las fluctuaciones de tasas de intercambio de divisas extranjeras, sobre todo frente al euro. Estas direcciones se basan además en un tipo de cambio de euro a dólar estadounidenses de 1,20 a 1,00, unas acciones diluídas de entre 207.000.000 y 209.000.000 para los topes mínimos y máximos de las gamas de ganancias netas ajustadas por acción diluida, respectivamente, y algunas presunciones de contabilidad.

Declaraciones financieras, debate administrativo y análisis e información adicional

Las declaraciones financieras consolidadas condensadas interinas sin auditor de The Stars Group para los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2018 ("declaraciones financieras del primer trimestre de 2018"), el debate administrativo y de análisis inherente ("Q1 2018 MD&A"), además de la información adicional relacionada con The Stars Group y sus negocios está disponible en SEDAR a través de http://www.sedar.com, Edgar a través de http://www.sec.gov y la página web de The Stars Group a través de http://www.starsgroup.com.

Además de las noras de prensa, documentos de valores y ruedas de prensa públicas y webcasts, The Stars Group busca utilizar la página de relaciones con los inversores en su página web como medio de desvelación de información de material para sus inversores y otros, además de cumplir con sus obligaciones de desvelación bajo la normativa de valores aplicables. De este modo, los inversores y otros deberán controlar la página web, además de los siguientes comunicados de The Stars Group, documentos de valores y ruedas de prensa públicas y páginas web. Esta lista podrá actualizarse de vez en cuando.

Rueda de prensa y webcast

The Stars Group hospedará hoy, 10 de mayo de 2018 a las 8:30 a.m. ET, una rueda de prensa para debatir acerca de los resultados financieros para el primer trimestre finalizado en 2018 y sus temas relacionados. Para acceder por medio de teleconferencia, llame al +1 877-451-6152 o +1 201-389-0879 diez minutos antes del comienzo programado de la llamada. La reproducción estará disponible dos horas después del evento a través del teléfono +1 844-512-2921 o +1 412-317-6671. El número ID de la conferencia es el 13678731. Si desea acceder a la webcast utilice el enlace: http://public.viavid.com/index.php?id=129256

Reconciliación de las medidas no-IFRS hasta las medidas IFRS más cercanas

La siguiente tabla presenta reconciliaciones de EBITDA ajustada, ganancias netas ajustadas y ganancias netas ajustadas por acción diluida con las ganancias netas, que es la medida IFRS más cercana:

Tres meses finalizados 31 de marzo $000's, excepto por acción cantidades 2018 2017 Ganancias netas 74.361 65.753 Gastos financieros 45.015 40.589 Gastos ingresos impuestos 1.155 2.688 Depreciación de propiedad y equipamiento 2.744 2.161 Amortización de costes de desarrollo intangibles y diferidos 36.514 33.574 EBITDA 159.789 144.765 Compensación basada en los stocks 2.383 2.164 Terminación de los acuerdos de empleo 672 2.126 Terminación de los acuerdos afiliados - 407 Pérdida de disposición de activos - 59 Ganancia de las inversiones (1.023) (435) Costes relacionados con la adquisición 7.739 - Impago de (inversión de impago de) activos intangibles y activos puestos en venta 115 (6.684) Otros costes (ver tabla a continuación) 5.347 8.599 EBITDA ajustada 175.022 151.001 Gastos de impuestos por ingresos actuales (2.420) (3.322) Depreciación y amortización (excluyendo amortización de precio de compra de intangibles de asignación) (7.096) (4.660) Intereses * (26.299) (29.652) Ganancias netas ajustadas 139.207 113.367 Accioens diluidas 209.495.673 200.656.549 Ganancias netas ajustadas por acción diluida 0,66 0,56

* Excluyendo el aumento de intereses y las tasas de pagos tardíos no-reembolsables relacionadas con el balance no pagado del precio de compra aplazado para la Stars Interactive Group Acquisition.

La tabla que se muestra a continuación presenta algunos artículos que forman "otros costes" dentro de la tabla de reconciliación anterior:

