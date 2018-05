330 43

COMUNICADO: The Stars Group comunica los resultados del primer trimestre de 2018 (3)

Tres meses finalizados 31 de marzo 2018 2017 $000's $000's Lobbying no-U.S. y gastos legales 1.138 741 Lobbying U.S. y gastos legales 1.855 3.978 Revisión estratégica de las tasas profesionales - 125 Bonus de retención 117 615 Tasas profesionales no-recurrentes 451 662 AMF y otras tarifas profesionales de investigación (netas de beneficios de emisión) 1.784 2.390 Reestructuración de oficina y costes de cierre de la unidad de negocios de legado 2 88 Otros costes 5.347 8.599

La tabla posterior representa una reconciliación del flujo de caja ajustado de las operaciones para las entradas de activos netos de las actividades de operaciones, que es la medida IFRS más cercana: Tres meses finalizados 31 de marzo 2018 2017 $000's $000's Entradas de activos netos de las actividades operativas 132.069 95.547 Movimiento de endeudamiento de depósito de cliente 189 16.229 Flujo de caja ajustad de las operaciones 132.258 111.776

Tres meses finalizados 31 de marzo 2018 2017 $000's $000's Entradas de activos netos de las actividades operativas 132.069 95.547 Movimiento de endeudamiento de depósito de cliente 189 16.229 Flujo de caja ajustad de las operaciones 132.258 111.776

La tabla posterior representa la reconciliación del numerador de QNY (por ejemplo, los ingresos de póquer online en dinero real y los ingresos combinados de casino online y apuestas deportivas en dinero real) hasta la medida IFRS más cercana (por ejemplo, ingresos) indicados para el periodo aplicable. A no ser que se indique lo contrario, cualquier desviación en la reconciliación posterior de las medidas presentadas aquí será resultado de los ajustes no materiales realizados en periodos posteriores debido a algunas recolocaciones de contabilidad.

Tres meses finalizados 31 de marzo 2018 2017 $000's $000's Ingresos 392.891 317.320 Ingresos empresariales (294) (22) Otros ingresos de juegos (12.209) (11.854) Ingresos de póquer online en dinero real e ingresos combinados de casino online y apuestas deportivas en dinero real (incluyendo ingresos CrownBet) 380.388 305.444 ingresos CrownBet 11.124 - Ingresos de póquer online en dinero real e ingresos combinados de casino online y apuestas deportivas en dinero real (excluyendo ingresos CrownBet) 369.264 305.444

The Stars Group no ha proporcionado una reconciliación de las medidas no-IFRS con las medidas más cercanas IFRS incluídas en esta dirección finnciera del año completo 2018 proporcionada en este comunicado, incluyendo reconciliaciones de EBITDA ajustada, ganancias netas ajustadas y ganancias netas ajustadas por acción diluida, ya que algunos de los artículos de reconciliación son necesarios para proyectar de forma precisa estas medidas IFRS, sobre todo las ganancias netas (pérdidas), que no se pueden proyectar de forma razobnable debido a diversos factores, incluyendo la variabilidad de las fluctuaciones potenciales de tipo de cambio extranjero que impactan en los gastos financieros, además de la naturaleza de otros costes no recurrentes o de un solo tiempo (que se excluyen de las medidas no-IFRS pero que se incluyen en las ganancias netas (pérdidas)), además de la variabilidad normal que suele surgir de la auditoría de las declaraciones financieras anuales, incluyendo, sin limitación, alguna contabilidad de aprovisionamiento de impuestos por ingresos, además de los temas de contabilidad relacionados.

Si desea información adicional acerca de las medidas on-IFRS de The Stars Group, consulte la siguiente información y el Q1 2018 MD&A, incluyendo la que está disponible bajo los titulares "Management's Discussion and Analysis" y "Selected Financial Information-Other Financial Information".

Acerca de The Stars Group The Stars Group es un proveedor líder de productos y servicios tecnológicos en las industrias internacionales de juegos y entretenimiento interactivo. The Stars Group posee de manera directa o indirecta, también a través de su división Stars Interactive Group, negocios y marcas de juegos y comercialización relacionada, incluidos PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, y PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival y PokerStars MEGASTACK live poker tour y marcas de evento. Juntas, estas marcas reúnen a millones de clientes registrados en todo el planeta y constituyen el mayor negocio de póker del mundo al comprender juegos y torneos de póker, competiciones patrocinadas de póker en vivo, acuerdos de marketing para salas de póker con marca y programación y contenidos de póker creados para la televisión y el público en línea. The Stars Group, mediante algunas de estas y otras marcas, también ofrece otros productos de entretenimiento interactivo. The Stars Group, a través de algunas de sus filiales, cuenta con licencia o aprobación para ofrecer u ofrece, mediante licencias o autorizaciones de terceros, sus productos y servicios en diversas jurisdicciones del mundo, como Europa (tanto dentro como fuera de la Unión Europea), Australia, América y otras. En particular, a partir de la fecha, las explotaciones de licencias de The Stars Group o aprobaciones de funcionamiento relacionados en 18 jurisdicciones, y PokerStars, la marca de juegos en línea con más licencias del planeta, o autorizaciones de operación en 17 de esas jurisdicciones.

(CONTINUA)

PUBLICIDAD