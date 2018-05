330 43

COMUNICADO: The Stars Group comunica los resultados del primer trimestre de 2018 (1)

TORONTO, May 11, 2018 /PRNewswire/ --

The Stars Group Inc. dio a conocer hoy sus resultados financieros del primer trimestre terminado el 31 de marzo de 2018 y proporcionó ciertos datos adicionales y actualizaciones. A menos que se indique lo contrario, todas las cantidades de dólar ($) son en dólares estadounidenses.

"Los fuertes resultados del primer trimestre de The Stars Group siguen a nuestra trayectoria de crecimiento orgánico," declaró Rafi Ashkenazi, consejero delegado de The Stars Group. "Estamos muy contentos con el rendimiento de cada uno de nuestros mercados verticales, poker, casino y apuestas deportivas, que se benefician no sólo del éxito continuado de Stars Rewards, sino también de nuestra estrategia de centrarse en el cliente y mejora continua de nuestra oferta de productos."

"Avanzando, la excepcional base de nuestro negocio existente se complementará con nuestras adquisiciones de CrownBet y William Hill Australia y la esperada finalización de la adquisición de Sky Betting & Gaming. Estas adquisiciones ayudarán a diversificar nuestra base de ingresos, aumentar nuestra exposición a los mercados regulados y transformar nuestra casa de apuestas combinada en un segundo canal de adquisición de cliente. Estas nuevas incorporaciones aceleran no sólo el crecimiento orgánico que estamos viendo en nuestros negocios existentes, sino también nuestro progreso hacia la realización de nuestra visión de convertirnos en el destino de iGaming preferido del mundo."

Resumen financiero del primer trimestre de 2018[1]

Tres meses finalizados Año tras año 31 de marzo Cambio $000's, excepto porcentajes y cantidades por acción 2018 2017 Ingresos 392.891 317.320 23,8% Ganancias netas 74.361 65.753 13,1% Ganancias netas diluidas por acción común $ 0,36 $ 0,33 9,1% EBITDA ajustado 175.022 151.001 15,9% Ganancias netas ajustadas 139.207 113.367 22,8% Ganancias netas ajustadas por acción diluida $ 0,66 $ 0,56 17,9% Flujos de efectivo neto de actividades operativas 132.069 95.547 38,2% Flujos de efectivo ajustado de operaciones 132.258 111.776 18,3%

[1] Para obtener información importante sobre las medidas no-IFRS de The Stars Group, vea abajo bajo "Medidas No-IFRS y No-U.S. GAAP" y las tablas de "Reconciliación de medidas no-IFRS a medidas IFRS". La información financiera presentada en este comunicado de prensa se deriva de las declaraciones financieras del primer trimestre de 2018 (como se define a continuación).

Datos financieros más destacados del primer trimestre de 2018 y posterior

- Ingresos - Los ingresos para el trimestre aumentaron aproximadamente 23,8% año tras año. Excluyendo el impacto de cambios año tras año en las tasas de cambio de divisas, los ingresos para el trimestre habrían aumentado aproximadamente 12,4%. Los ingresos de poker online de dinero real y casino online y casa de apuestas combinaron ingresos representando aproximadamente 62,6% y 34,2% de los ingresos del trimestre, respectivamente. - Ingresos por Poker - Los ingresos por poker online de dinero real para el trimestre fueron de 245,9 millones de dólares, o un aumento de aproximadamente 12,4% año tras año. Excluyendo el impacto de cambios año tras año en las tasas de cambio de divisas, los ingresos de poker online de dinero real habrían aumentado en aproximadamente 2,3% para el trimestre. El aumento en ingresos de poker fue impulsado principalmente por el impacto positivo del programa de lealtad de Stars Rewards, las fluctuaciones de divisas y la introducción de la liquidez de poker compartida en Francia y España, como compensación por, entre otras cosas, el cese de las operaciones o condiciones de funcionamiento difíciles en ciertos mercados como Australia y Colombia. - Ingresos por Casino & Sportsbook - Los ingresos de casino real de dinero online y apuestas deportivas combinados para el trimestre fueron de 134,5 millones de dólares, o un aumento de aproximadamente 55,0% año tras año. Durante los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2018, el 20,7% de los ingresos combinados de casino y apuestas deportivas estaban relacionados con los ingresos de apuestas deportivas. Excluyendo el impacto de los cambios año tras año en los tipos de cambio, los ingresos combinados de casino online de dinero real y de apuestas habría aumentado aproximadamente un 39,3% para el trimestre. El aumento de ingresos de casino y apuestas deportivas combinado fue impulsado principalmente por mejoras continuas en las ofertas de productos de apuestas deportivas de The Stars Group, impactos positivos de las fluctuaciones de divisas, y la adición de ingresos relacionados con la adquisición de la mayoría de los intereses de la equidad en CrownBet. - Deuda y dinero en efectivo - La deuda total a largo plazo pendiente al final del trimestre fue 2.450 millones de dólares con una tasa de interés promedio ponderada del 5,1%. Como se divulgó el 6 de abril de 2018, The Stars Group aumentó con éxito el tamaño, recalculó el precio en menores tasas de interés y extendió la madurez en su dólar estadounidense y euro denominados préstamos de primer gravamen y línea de crédito revolvente, modificado y replanteado el contrato de crédito aplicable y completamente pagados los restantes 95 millones de dólares pendientes en su segundo préstamo del término embargo. The Stars Group terminó el primer trimestre de 2018 con aproximadamente 257 millones de dólares en operaciones en efectivo en su hoja de balance.

Datos operativos más destacados del primer trimestre de 2018 y posterior

