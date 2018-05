330 43

COMUNICADO: The Stars Group comunica los resultados del primer trimestre de 2018 (5)

THE STARS GROUP INC. DECLARACIONES DE GANANCIAS CONSOLIDADAS Tres meses finalizados el 31 de marzo, 2018 2017 $000's $000's (excepto por (excepto por Dólares de EEUU cantidades de acción) cantidades de acción) Ingresos 392.891 317.320 Gastos Ventas 61.297 43.051 General y administrativo 161.395 131.141 Financiero 45.015 40.589 Servicio de juego 42.952 34.533 Costes relacionados con adquisición 7.739 - Total gastos 318.398 249.314 Ganado de inversiones 1.023 435 Ganancias netas antes impuestos 75.516 68.441 Impuestos 1.155 2.688 Ganancias netas 74.361 65.753 Ganancias netas (pérdida) atribuible a accionistas de The Stars Group Inc. 75.451 65.411 Interés no controlado (1.090) 342 Ganancias netas 74.361 65.753 Ganancias básicas por acción común $ 0,51 $ 0,45 Ganacias diluidas por acción común $ 0,36 $ 0,33

Tres meses finalizados el 31 de marzo, 2018 2017 $000's $000's (excepto por (excepto por Dólares de EEUU cantidades de acción) cantidades de acción) Ingresos 392.891 317.320 Gastos Ventas 61.297 43.051 General y administrativo 161.395 131.141 Financiero 45.015 40.589 Servicio de juego 42.952 34.533 Costes relacionados con adquisición 7.739 - Total gastos 318.398 249.314 Ganado de inversiones 1.023 435 Ganancias netas antes impuestos 75.516 68.441 Impuestos 1.155 2.688 Ganancias netas 74.361 65.753 Ganancias netas (pérdida) atribuible a accionistas de The Stars Group Inc. 75.451

THE STARS GROUP INC. DECLARACIONES CONSOLIDADAS DE POSICION FINANCIERA

A 31 de marzo, A 31 de diciembre, 2018 2017 Dólares de EEUU $000's $000's ACTIVOS Activos actuales Efectivos y equivalentes efectivo-operativos 256.647 283.225 Efectivos y equivalentes efectivo - depósitos de cliente 255.939 227.098 Total efectivo y equivalentes efectivo 512.586 510.323 Anticipos de efectivo restringidos y garantías 5.962 7.862 Inversiones corrientes - depósitos cliente 109.650 122.668 Cuentas por cobrar 103.924 100.409 Inventarios 245 302 Gastos y depósitos prepago 30.214 29,393 Impuesto por cobrar 17.038 16.540 Derivados 3.706 2.037 Total activos corrientes 783.325 789.534 Activos no corrientes Anticipos de efectivo restringidos y garantías 50.215 45.834 Gastos y depósitos prepago 16.929 16.514 Cuentas por cobrar a largo plazo 13.243 11.818 Inversiones a largo plazo 9.298 6.981 Propiedad y equipo 52.647 44.837 Créditos de impuesto de inversión por cobrar 3.881 3.056 Impuesto por cobrar 17.411 14.061 Impuestos diferidos de la renta 5.278 5.141 Fondo de comercio y activos intangibles 4.611.579 4.477.350 Total activos no corrientes 4.780.481 4.625.592 Total activos 5.563.806 5.415.126 PASIVOS Pasivos corrientes Cuentas por pagar y pasivos devengados 170.553 151.473 Otros pagaderos 52.688 42.714 Provisiones 17.709 17.590 Depósitos de cliente 364.587 349.766 Impuestos pagaderos 43.220 35.941 Vencimiento actual de la deuda a largo plazo 24.274 4.990 Derivados 7.452 - Pasivos corrientes totales 680.483 602.474 Pasivos no corrientes Cuentas a largo plazo pagaderas y devengadas 2.646 - Deuda a largo plazo 2.316.023 2.353.579 Provisiones 3.140 3.093 Derivados 130.149 111.762 Impuestos pagaderos 20.518 24.277 Impuestos diferidos 29.366 16.510 Total pasivos no corrientes 2.501.842 2.509.221 Total pasivos 3.182.325 3.111.695 EQUIDAD Capital 1.895.788 1.884.219 Reservas (182.839) (142.340) Ganancias retenidas 667.755 561.519 Equidad atribuible a los accionistas de The Stars Group Inc. 2.380.704 2.303.398 Interés no controlado 777 33 Total equidad 2.381.481 2.303.431 Total pasivos y equidad 5.563.806 5.415.126

THE STARS GROUP INC. DECLARACIONES CONSOLIDADADS DE FLUJOS DE EFECTIVO

(CONTINUA)

PUBLICIDAD