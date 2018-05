330 43

COMUNICADO: Eden by Perrier-Jouët lleva a los visitantes desde el centro de Tokio hasta lo más subterráneo de Epernay

Para acompañar a la Tokyo Design Week, Eden by Perrier-Jouët ha realizado su tercera visita a la ciudad entre los días 10 y 20 de mayo, en una residencia en el Trunk Hotel. Este año, el evento multisensorial despliega la Realidad Virtual para zambullir a los invitados en el Art of the Wild de Perrier-Jouët, con una experiencia que les transporta a los legendarios sótanos de Maison.

Como pionero del Art Nouveau, Perrier-Jouët ya utiliza los medios digitales para llevar una fusión acerca del arte y la naturaleza. En Eden by Perrier-Jouët, ha creado un jardín encantado exuberante que proporciona vida Silvestre al paisaje urbano. El evento muestra la instalación inmersiva creada para DesignMiami/ por medio del dúo con sede en Estados Unidos, Luftwerk: una interacción hipnótica de color y luz que deconstruye el diseño de anemona de Maison.

Invita además a los invitados a golpear el territorio no explorado, por medio de una experiencia única de realidad virtual que recrea el Edén - el sótano secreto en el que se mantienen la mayor parte de los vintages más excepcionales de Maison. Al explorar este laberinto subterráneo junto a un jardín de lujo y de los sueños, los visitantes podrán ganar un viaje a Maison Belle Epoque, el hogar de Perrier-Jouët en Epernay. Fuera, dentro del área principal, prestigiosos DJs crean un ritmo festivo frente a un marco de flores y follaje exótico.

Mientras, las experiencias de pruebas especiales - hospedadas por medio del maestro bodeguero de Perrier-Jouët, Hervé Deschamps - están disponibles para todo el mundo. A través de Eden by Perrier-Jouët, los eventos de almuerzo y cena gastronómicos se están mostrando con un trío de prestigiosos chefs: Dominique Bouchet, Yosuke Akasaka de Pierre Gagnaire y Mamoru Sugiyama de Ginza Sushi Ko. Las comidas llevan a los comensales hacia otro viaje por medio del tiempo y el espacio - desde los deleites de un Tokio contemporáneo hasta los tesoros del sótano del Edén - como homenaje al poder de transformación de la naturaleza.

