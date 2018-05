330 43

COMUNICADO: Alexander Mann Solutions acuerda su venta con OMERS Private Equity por 820 millones de libras

LONDRES, May 10, 2018 /PRNewswire/ --

OMERS Private Equity, el brazo de inversión privada de OMERS, el plan de pensiones de beneficios definido para los empleados municipales de la Provincia de Ontario, Canadá, ha llegado a un acuerdo con New Mountain Capital para adquirir Alexander Mann Solutions ("la compañía"), uno de los principales proveedores mundiales de adquisición de talentos y servicios de gestión por un valor empresarial de 820 millones de libras (1.100 millones de dólares estadounidenses). El equipo de administración de Alexander Mann Solutions también participa en la compra.

Alexander Mann Solutions, con sede central en Londres, está al frente de las soluciones de adquisición de talentos de externalización desde que su fundadora y consejera delegada, Rosaleen Blair, fuera pionera en el reclutamiento de la industria de externalización desde el año 1996. En la actualidad, Alexander Mann Solutions es un destacado proveedor mundial de adquisición de talentos y soluciones de gestión que despliega valor para los clientes por medio de una cartera de servicios de externalización y consultoría. Los negocios ayudan a los clientes, sobre todo grandes negocios internacionales, para reclutar y mantener el talento por medio de contrato de múltiples años.

OMERS apoyará al equipo administrativo de Alexander Mann Solutions y a sus empleados al profundizar y ampliar sus objetivos de sector y geográfico, invirtiendo dentro de la tecnología para continuar desarrollando la proposición de valor de Alexander Mann Solutions para clientes nuevos y prospectivos. OMERS ayudará a Alexander Mann Solutions en el empuje hacia la consolidación en un mercado que sigue siendo grande pero fragmentado.

La transacción propuesta sigue estando sujeta a varias condiciones, incluyendo aprobaciones personalizadas por medio de las autoridades anti-monopolio, y se espera finalice en el segundo trimestre de 2018.

Martin le Huray, vice-responsable de OMERS Private Equity en Europa, afirmó: "Estamos emocionados de poder trabajar junto a Rosaleen y todo su equipo de Alexander Mann Solutions para continuar construyendo la que ya de por sí es una cultura, plataforma y estrategia impresionante. Alexander Mann Solutions es un socio de confianza para las marcas mundiales y líderes de mercado dentro del área vital de gestión de talentos. Estamos impacientes por apoyar a Rosaleen y a su equipo en la ampliación de las capacidades de Alexander Mann Solutions en el futuro, tanto a nivel orgánico como por medio de la adquisición".

Rosaleen Blair, consejero delegado de Alexander Mann Solutions, destacó: "Quiero mostrar mi agradecimiento al equipo de New Mountain Capital. Bajo la propiedad de Alexander Mann Solutions ha cementado su posición como líder mundial dentro del mercado de la adquisición de talentos, mejorando de forma considerable sus capacidades en Norteamérica. Ahora estamos dentro de una era en la que los mejores negocios del mundo reconocen que las personas y la cultura son los campos de batalla para las organizaciones que buscan disponer de una ventaja competitiva".

"Con el apoyo de OMERS podemos fortalecer nuestra proposición de fuerza laboral total mundial y a nivel crítico, acelerando nuestra transformación digital e inversión en robótica y AI, creando una proposición aún más completa para nuestros clientes en todo el mundo".

"La aproximación de asociación de OMERS, su base de capital sustancial y sin restricciones y su experiencia de cara al apoyo de los negocios orgánicos y por medio de la adquisición la convierten en un socio ideal para Alexander Mann Solutions en esta próxima fase del viaje".

Mat Lori, director administrativo de New Mountain Capital, comentó: "Bajo la propiedad de New Mountain Capital, Alexander Mann Solutions ha florecido como una organización de nivel mundial. Deseamos a Rosaleen Blair y al equipo administrativo un éxito continuado al tiempo que los negocios llegan a la siguiente fase de crecimiento".

Notas para los redactores

Acerca de Alexander Mann Solutions

Alexander Mann Solutions proporciona servicios para más de 100 clientes en siete sectores de la industria de más de 85 países.

Dispone de una aproximación única de tipo Total Workforce que integra los requisitos permanentes, contingentes e internos de movilidad de los clientes. En muchos casos, los equipos de Alexander Mann Solutions se integran con las organizaciones de los clientes, un modelo que proporciona resultados excepcionales y un retorno de la inversión ponderable. Alexander Mann Solutions se beneficia de las relaciones contractuales a largo plazo y disfruta de una tasa de retención de un 98% para sus clientes de tipo blue-chip.

Acerca de OMERS Private Equity

Fundada en 1962, OMERS es uno de los planes de pensiones de beneficios definidos más grandes de Canadá, contando con más de 95.000 millones de dólares en activos netos, a fecha de 31 de diciembre de 2017. OMERS invierte y administra las pensiones para más de 482.000 miembros por medio del origen y la gestión de una cartera diversificada de inversiones dentro de los mercados públicos, de valores privados, de infraestructura e inmobiliario.

OMERS cuenta con 10.800 millones de dólares de capital invertido en activos de valores privados a fecha de 31 de diciembre de 2017. OMERS Private Equity, el brazo de inversión de valores privados de OMERS que cuenta con un equipo de profesionales de inversión en Londres, Nueva York, Singapur y Toronto, busca utilizar su base e capital destacada y diferenciada para asociarse con los equipos de administración de los principales negocios de la industria. Si desea más información visite la página web http://www.omersprivatemarkets.com [http://visit%C2%A0www.omersprivatemarkets.com ]

Acerca de New Mountain Capital:

New Mountain Capital es una firma de inversión con sede en Nueva York que enfatiza los negocios de construcción y crecimiento no cíclico, en lugar de la deuda, al tiempo que adquiere la apreciación de capital a largo plazo. La firma actualmente gestiona valores privados, valores públicos y fondos de crédito con más de 20.000 millones de dólares bajo gestión. New Mountain busca lo que cree son los líderes de crecimiento de calidad más elevada en sectores industriales cuidadosamente seleccionados y trabaja de forma intense con la gestión para construir el valor de dentro de esas compañías. http://www.newmountaincapital.com

Asesores

Baird y Moelis son los asesores financieros de Alexander Mann Solutions y sus accionistas en la venta. Kirkland & Ellis proporcionan el asesoramiento legal.

NM Rothschild & Sons Ltd. actúa como asesor financiero para OMERS Private Equity y Weil, Gotshal & Manges LLP es el asesor legal.

CONTACTO: Para Alexander Mann Solutions: Rory Godson, Powerscourt,rory.godson@powerscourt-group.com, +44-207-250-1446, Theo Crutcher,Powerscourt, theo.crutcher@powerscourt-group.com, +44-207-250-1446Para OMERS Private Equity: Neil Hrab Manager, comunicaciones e inversiones,nhrab@omers.com, +1-416-369-2418Para New Mountain Capital: Dana Gorman, Abernathy MacGregor, dtg@abmac.com,+1-212-371-5999

PUBLICIDAD