COMUNICADO: Los mejores negocios de Europa compiten en directo en la Grand Final de los European Business Awards (1)

VARSOVIA, Polonia, May 10, 2018 /PRNewswire/ --

Los días 22 y 23 de mayo, 289 finalistas procedentes de 34 países europeos se reunirán en Varsovia, Polonia, para competir en directo en la gran final de los European Business Awards; la competición de negocios más grande y prestigiosa de Europa patrocinada por RSM.

Los exitosos finalistas de la categoría representan a su país tras haber sido seleccionados como 'National Winners' por medio de jueces independientes de entre una lista de cerca de 3.000 negocios publicada a finales del año pasado. Los European Business Awards crearon una lista de 'Ones to Watch' después de una revisión de más de 110.000 compañías europeas.

En la final de Polonia, por primera vez en los 11 años de historia de los premios, los finalistas serán juzgados en directo mientras cada uno tendrá un expositor para mostrar su éxito destacado, y 55 jueces procedentes de Europa decidirán a los ganadores de las 12 categorías de los premios.

Los ganadores de la categoría, el ganador del voto público, y un premio Lifetime Achievement Award, se anunciarán durante la celebración de la ceremonia de gala en la noche del 23 de mayo.

Adrian Tripp, consejero delegado de los European Business Awards, destacó: "La final de los premios de este año será una muestra increíble de lo mejor de Europa. Presentará además una oportunidad potente para que los negocios se unan con sus similares, para realizar negocios y celebrar un éxito fenomenal. Deseo toda la suerte a cada uno de nuestros finalistas".

Jean Stephens, consejero delegado de RSM International, la sexta mayor auditoria del mundo y una red de consultoría, además de principal patrocinador de los premios, comentó: "Los European Business Awards son una muestra de la excelencia empresarial en Europa y más allá. Es evidente que existe una comunidad de negocios europea próspera que está ansiosa de seguir creciendo y de tener éxito a pesar de los inciertos tiempos que están por delante. Les deseo a todos ellos la mejor de las suertes de cara a la final".

Además de os jueces públicos, el evento de dos días incluirá un abanico de prácticas clínicas, seminarios y talleres, puestos en marcha y moderados por medio de expertos en temas. De forma adicional, los principales académicos, políticos y embajadores, además de más de 500 líderes empresariales procedentes de las organizaciones de más éxito de Europa, asistirán al evento, muchos de ellos actuando como jueces de los premios.

Las firmas que integran RSM prestan servicios de auditoría, fiscalidad y consultoría a clientes de todo el mundo. En Europa, las firmas que integran RSM cuentan con expertos en 43 países que trabajan como un equipo integrado que comparte habilidades, conocimientos y recursos, así como un enfoque orientado al cliente que se basa en un profundo conocimiento de los negocios de nuestros clientes.

Los European Business Awards se instauraron para respaldar el desarrollo de una comunidad empresarial más sólida y exitosa en toda Europa. Entre los patrocinadores y socios se incluyen RSM, ELITE, Germany Trade & Invest, PR Newswire, Bureau Van Dijk y SDL Managed Translation.

Si desea más información acerca del evento visite la página web http://www.businessawardseurope.com/summit2018 y después síganos en twitter a través de @rsmEBA

Las categorías de premios para 2017-2018:

1) The RSM Entrepreneur of the Year Award 2) The ELITE Award for Growth Strategy of the Year 3) The Award for Innovation 4) The Germany Trade & Invest Award for International Expansion 5) The Social Responsibility and Environmental Awareness Award 6) The New Business of The Year Award 7) The Workplace and People Development Award 8) The Customer and Market Engagement Award 9) The Digital Technology Award 10) The Business of the Year Award with Turnover EUR 0 - 25M 11) The Business of the Year Award with Turnover EUR26M - 150M 12) The Business of the Year Award with Turnover EUR150M +

Acerca de los European Business Awards: La principal finalidad de los European Business Awards consiste en respaldar el desarrollo de una comunidad empresarial más sólida y exitosa en toda Europa.

El programa European Business Awards respalda a la comunidad empresarial europea de tres maneras:

-- Celebra y apoya el éxito de organizaciones y personas

-- Ofrece y promueve ejemplos de excelencia para que la comunidad empresarial aspire a lograrla

-- Se involucra con la comunidad empresarial europea para debatir temas de importancia fundamental

Los European Business Awards celebran su 11(a) edición y este año han analizado a más 110.000 empresas de 34 países. Entre los patrocinadores y socios se incluyen RSM, ELITE, Germany Trade & Invest, PR Newswire, TRACC y Bureau Van Dijk

Twitter: @rsmEBA Facebook: http://www.facebook.com/businessawardseurope LinkedIn: la página de la compañía "The European Business Awards"

Acerca de RSM: RSM es la sexta red más grande de firmas independientes de auditoría, fiscalidad y consultoría, que abarca más de 120 países, 800 oficinas y más de 43.000 personas en todo el mundo. Los ingresos totales de la red ascienden a 5.100 millones de dólares estadounidenses.

Al tratarse de un equipo integrado, compartimos habilidades, conocimientos y recursos, así como un enfoque orientado al cliente que se basa en un profundo conocimiento de los negocios de nuestros clientes. Así es como les capacitamos para avanzar con confianza y desarrollar todo su potencial.

RSM es miembro del Forum of Firms, con el objetivo común de fomentar estándares coherentes y de alta calidad en las prácticas financieras y de auditoría en todo el mundo.

RSM es la marca utilizada por una red de firmas contables y de asesoría independientes, cada una de las cuales tiene sus propias prácticas. RSM International Limited en sí no presta ningún servicio contable ni de asesoría. Las firmas miembro se rigen por la visión común de prestar servicios profesionales de alta calidad, tanto en sus mercados nacionales como a la hora de satisfacer las necesidades de servicios profesionales internacionales de su cartera de clientes. http://www.rsm.global

Acerca de ELITE: ELITE es un programa de servicios integrales diseñado para compartir buenas prácticas y aumentar las oportunidades de crecimiento para empresas de rápido crecimiento, con la atención centrada en la comprensión de los mercados de capital. ELITE es un programa innovador basado en formación exclusiva y un modelo de tutoría, respaldado por el acceso a la comunidad comercial y financiera. Su objetivo consiste en preparar a las empresas para su siguiente fase de desarrollo e inversión.

Si desea obtener más información sobre el programa, las empresas y la lista completa de socios, visite:

http://www.elite-growth.com

Acerca de PR Newswire: PR Newswire es el proveedor líder mundial de herramientas de relaciones públicas y comunicación corporativa que permiten a los clientes distribuir noticias y contenido enriquecido. Distribuimos el contenido de nuestros clientes en canales de medios tradicionales, digitales y redes sociales en tiempo real con informes y controles totalmente funcionales.

(CONTINUA)

