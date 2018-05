330 43

COMUNICADO: SMT Shipping y CSL se asocian en una sociedad mixta de envíos de cemento

LIMASOL, Chipre y MONTREAL, May 9, 2018 /PRNewswire/ --

SMT Shipping ("SMT") y The CSL Group [https://www.cslships.com/en ] ("CSL") anunciaron hoy que han llegado a un acuerdo para que CSL adquiera el 50% de Eureka Shipping Ltd. ("Eureka"), los negocios de embarcaciones neumáticas de cemento de SMT.

La nueva sociedad mixta permitirá a Eureka y CSL combinar su experiencia, recursos y tecnologías innovadoras para ampliar los servicios a sus clientes dentro de los mercados del transporte marítimo de cenizas y polvo de cemento en todo el mundo. Los negocios de envíos de cemento de Australia de CSL no están incluidos en la sociedad mixta.

"La sociedad mixta representa un paso importante dentro de la estrategia de CSL de aumentar su presencia en el sector de los materiales de construcción de nivel global", afirmó Louis Martel, director general y consejero delegado de CSL Group. "Confiamos en que las sinergias entre CSL y el equipo de Eureka, además de nuestros valores comunes y habilidades complementarias, fortalezcan nuestra capacidad para proporcionar un valor importante de cara a nuestros clientes y una plataforma eficaz para el crecimiento".

"SMT Shipping ha recibido el honor de asociarse con CSL en Eureka", destacó Mark Voorham, consejero delegado de SMT Shipping. "Creemos que la nueva sociedad mixta se adhiere a las fortalezas de ambas compañías respetadas, que trabajarán de forma conjunta para dar servicio a nuestros clientes con los niveles más elevados de servicio y profesionalidad".

"Para Eureka Shipping, la asociación con CSL proporciona una plataforma colaboradora destacada que invierte más en soluciones logísticas innovadoras para el beneficio de las industrias de materiales de construcción y de cemento", añadió Kai Grotterud, consejero delegado de Eureka Shipping Ltd.

La asociación encaja a la perfección de forma estratégica, mejorando las fortalezas respectivas de las compañías dentro de los envíos y gestión de las cargas secas en grupo.

No se llevarán a cabo cambios en la administración y funcionamiento del día a día de las embarcaciones dentro de la flota de Eureka. La transacción está pendiente de algunas condiciones normativas, y se espera termine para finales del mes de junio.

Eureka Shipping Ltd. realiza operaciones como flota de embarcaciones de cemento de auto-cargado en el Mar Báltico, Océano Atlántico, Mar Mediterráneo, el Caribe y Asia.

El SMT Shipping Group lleva, desde hace 30 años, construyendo una flota de unos 45 barco por medio de varias compañías de sociedad mixta que realizan operaciones en varios mercados de mercancías en bulto, centrándose en cargadores en bulto de elevada eficacia, terminales flotantes de almacenamiento/trans-envíos y cargadoras de cinta.

CSL Group es el mayor propietario y operador de barcos de auto-descarga en todo el mundo. Con sede central sita en Montreal y con divisiones que realizan operaciones en América, Australia, Europa y Asia, CSL despliega más de 70 millones de toneladas de carga cada año para sus clientes dentro de los sectores de la construcción, acero, energía y agrícola-alimentación.

Contactos para medios: THE CSL GROUP INC., Brigitte Hébert, directora de comunicaciones, 514-653-8854, brigitte.hebert@cslships.com ; SMT SHIPPING LTD., Marcel Heijnsbroek, responsable de finanzas, +31652368430, m.heijnsbroek@smtshipping.com

