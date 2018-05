COMUNICADO: Una encuesta internacional indica desconocimiento global sobre el lupus

330 43

Una encuesta internacional indica desconocimiento global sobre el lupus

El 10 de mayo, La Federación Mundial del Lupus publicará una encuesta hecha a 16 naciones

WASHINGTON, 9 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- Una encuesta a gran escala revela que el desconocimiento de lupus tiene como resultado ideas equivocadas sobre la enfermedad por parte del público. Esta falta de conocimiento contribuye a la estigmatización de la gente con lupus, lo que les hace sentirse excluidos de su familia y amigos. Los resultados de la encuesta a 16 naciones serán publicados el Día Mundial del Lupus, el 10 de mayo, por La Federación Mundial de Lupus (WLF) en worldlupusday.org.

Las principales resultados de la encuesta incluyen:

-- Aunque el lupus es un problema mundial, más de la mitad de los encuestados (51 %) no sabían que lupus es una enfermedad. -- De los encuestados que sabían que lupus es una enfermedad, casi la mitad (48 %) de mayores de 55 años desconocía las complicaciones asociadas con lupus.

A pesar de la falta de conocimiento general, la encuesta reveló que más del 40 % de los encuestados con edades comprendidas entre 18 y 34 años sabía que la insuficiencia renal es una complicación frecuente de lupus. El conocimiento de este grupo es probablemente el resultado de famosos como la cantante y actriz americana Selena Gomez hablando sobre lupus en las redes sociales. Gomez anunció en septiembre del año pasado que le trasplantaron el riñón después que lupus daño gravemente sus riñones.

"La encuesta global y los esfuerzos de divulgación de la Federación son críticos para asegurar que todo el mundo entienda que es lupus y captar a la gente para luchar contra esta terrible enfermedad", comentó Julian Lennon, fotógrafo, autor, músico, filántropo y embajador global de Lupus Foundation of America, la secretaría de WLF.

La encuesta, una de las mayores de su tipo hecha sobre lupus, fue encargada por GSK, con resultados compartidos como parte de su compromiso para ayudar a WLF y ayudar a mejorar la vida de la gente con lupus.

La encuesta también reveló los estigmas sociales que padecen las personas con lupus debido a la idea errónea que lupus es contagioso. De la gente encuestada que sabía que lupus es una enfermedad:

-- Solo el 57 por ciento se sentían muy cómodos o cómodos abrazando a alguien con lupus. -- Menos de la mitad (49 %) se sentían muy cómodos o cómodos compartiendo comida con una persona con lupus. -- 1 de cada 10 encuestados (11 %) creía que el sexo sin protección podría contribuir al contagio de lupus.

"Existe una clara necesidad para aumentar el conocimiento sobre lupus para evitar ideas erróneas, abordar los estigmas y ayudar a fomentar integración social de las personas que padecen la enfermedad", comentó Jeanette Anderson, presidenta de Lupus Europe, una de las fundadoras de World Lupus Federation.

A pesar del desconocimiento público sobre lupus, la encuesta descubrió un amplio apoyo a los intentos de concienciación entre los encuestados.

-- Entre los encuestados, el 76 % pensaba que debería hacerse más para señalar y explicar el impacto que tiene lupus en la gente que lo padece. -- El 65 % de los encuestados creía que la mejor manera de aumentar la concienciación sobre lupus es compartiendo más información en línea, en redes sociales y a través de medios de comunicación tradicionales.

Como respuesta, las organizaciones miembro de WLF acrecentarán sus esfuerzos para mejorar la concienciación sobre lupus y su impacto. "Estamos promoviendo la ayuda a gente que padece lupus a través de educación, servicios y programas de defensa", comentó Teresa Gladys Cattoni, presidenta de la Asociación Lupus Argentina (ALUA) y miembro del comité directivo de nueve naciones de WLF.

Las personas pueden mostrar su apoyo comprometiéndose a aprender más cosas sobre lupus. Para añadir tu nombre a lista de compromiso, obtener más datos sobre la encuesta y descargarte recursos para concienciar sobre lupus, visita el sitio web del Día Mundial del Lupus, www.worldlupusday.org [http://www.worldlupusday.org/].

Acerca de World Lupus Federation

La World Lupus Federation (WLF) es una coalición de aproximadamente 250 organizaciones de pacientes con lupus de todo el mundo que se han unido para mejorar la calidad de vida de la gente que padece lupus. La Federación, a través de los esfuerzos coordinados con sus afiliados globales, trabaja para concienciar e informar más sobre lupus, ofrece educación y servicios a la gente que padece la enfermedad y abogar en su nombre.

Sobre los datos de la encuesta

-- Yolo Communications realizó una encuesta de opinión pública en línea consistente en nueve preguntas en nombre de GSK e involucró a adultos de 16 países de todo el mundo. -- La encuesta del Día Mundial del Lupus de 2018 obtuvo 35 506 encuestados mayores de 18 años de edad. -- La pregunta 1 la respondieron 35 506 adultos*. -- Las preguntas 3 a 7 las respondieron 16 814 adultos* (más de 1000 por país) que sabían que lupus es una enfermedad. -- Las preguntas 8 y 9 las respondieron aproximadamente 20 191 adultos* (más de 1000 por país que sabían que lupus es una enfermedad y más de 200 por país que no sabían que lupus es una enfermedad). -- 16 817 encuestados sabían que lupus es una enfermedad: -- 3 377 encuestados no sabían que lupus es una enfermedad: -- La compañía de estudio de mercado limitó el número de encuestados a 200 por mercado que progresaron a las preguntas 8 y 9 y que no sabían que lupus es una enfermedad.

*pacientes sin lupus

