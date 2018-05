330 43

COMUNICADO: España cuenta con dos ciudades en el Top40 del mundo

Best Student Cities Ranking 2018

Barcelona y Madrid se encuentran ambas en el Top40 de las mejores ciudades del mundo donde estudiar, según el último estudio de QS.

La quinta edición del QS Best Student Cities Ranking [https://www.topuniversities.com/best-student-cities ], publicada hoy por los analistas internacionales de educación superior QS Quacquarelli Symonds, muestra como Barcelona se aproxima a Madrid y ahora solo hay un puesto de diferencia, en lugar de ocho, entre ambas.

El Top100 de ciudades está incluido en el ranking y es Londres la que lo lidera por primera vez.

Puntos a destacar

- Barcelona ha descendido saliéndose del Top30; cae del puesto 23 al 31; - Madrid también ha perdido un puesto en el ranking y pasa del 31 al 32; - Valencia también aparece dentro del ranking. Desciende del 70 al 90; - Tanto Barcelona como Madrid están recibiendo respuestas más positivas de los estudiantes en la encuesta. Los indicadores del punto de vista de los estudiantes les preguntan por su puntuación en cuanto a la experiencia en una ciudad, así como si estarían dispuestos a quedarse en esa ciudad después de graduarse. Barcelona asciende un puesto en la métrica del punto de vista de los estudiantes (27) y Madrid asciende al puesto (31) - Las tres ciudades españolas han descendido principalmente por que se he incrementado el coste de vida y esto se ha reflejado en el indicador de asequibilidad. - Sin em bargo, aquellos estudiantes que estudien en una de las ciudades españolas de las que están dentro del ranking pueden elegir entre mejores universidades dentro de esas ciudades. Las tres ciudades españolas han mejorado sus puntuaciones en el indicador de Rankings. Esta métrica mide el número de universidades dentro del ranking en una ciudad; - Madrid ofrece a los estudiantes las mejores perspectivas de empleo y asciende del puesto 37 al 35 en la métrica de Employer Activity, colocándose por delante de Barcelona (41, cayó dos puestos) y Valencia (94, subió 2 puestos)

Resultados Globales

- Tokyo alcanza su puesto más alto hasta el momento, colocándose en la posición número 2 y consiguiendo en la métrica de Employer Activity colocarse en el puesto primero y segundo en la métrica de Desirability; - Melbourne asciende dos puestos y se coloca en el número tres. Esta mejora se debe principalmente debido a su ubicación en el tercer puesto por Student View; - Tanto Alemania como Australia poseen dos ciudades dentro del Top10. Melbourne junto con Sydney (9, asciende 13 puestos), mientras que Munich (6, asciende desde el 9) Berlin desciende un puesto y se queda en el 7, por primera vez desde 2015; - Las ciudades de Estados Unidos no aparecen esta vez dentro del Top10. Boston continúa siendo la mejor dentro del país, pero desciende del puesto 8 al 13; - Las ciudades en Estados Unidos están recibiendo puntuaciones bajas en los indicadores de Student Mix, Affordability y Employer Activity. Aparecen un total de 13 ciudades estadounidenses en el ranking y todas menos una han descendido en el ranking de Student Mix. 12 de 13 han visto su ranking por Affordability. 9 de 13 han descendido en el ranking por Employer Activity; - Zurich se estrena junto con Sydney dentro del Top10, pasando del puesto 13 al 8.

QS Best Student Cities Ranking 2018: Top 10 STUDENT EMPLOYER STUDENT RANKING RANKING RANKINGS MIX DESIRABILITY ACTIVITY AFFORDABILITY VIEW 2018 2017 CIUDAD RANK RANK RANK RANK RANK RANK 1 3 Londres 1 7 18 2 113 13 2 7 Tokyo 4 72 2 1 51 17 3 5 Melbourne 11 1 8 10 102 3 4 1 Montreal 25 5 10 20 69 1 5 2 París 2 24 20 7 92 27 6 9 Munich 27 40 10 23 36 2 7 6 Berlin 40 39 12 18 29 8 8 15 Zurich 20 18 5 6 80 32 9 13 Sydney 19 2 4 13 114 14 10 4 Seoul 3 57 38 4 76 23 (c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 http://www.TopUniversities.com/. All rights reserved.

Metodología

QS utiliza seis grupos de indicadores para compilar el QS Best Student Cities ranking, cada uno mide un aspecto diferente de entre los que más importan a los futuros estudiantes.

1) Rankings; 2) Student Mix; 3) Desirability; 4) Employer Activity; 5) Affordability; 6) Student View

Estos grupos de indicadores utilizan datos de una serie de fuentes incluyendo: The Economist Liveability Index, Numbeo Pollution Index, Mercer Cost of Living Index, Big Mac y iPad Indexes, y datos del QS World University Rankings.

QS Quacquarelli Symonds es una empresa independiente especializada, desde hace más de tres décadas, en la investigación a nivel global de la educación superior. El QS World University Rankings, iniciado en 2004, atrae cada año casi 60 millones de visitas, e influyen directamente cada año en más de medio millón de futuros estudiantes. Puede encontrar más información sobre QS en http://www.qs.com o en http://www.TopUniversities.com.

El ranking al completo lo puede consultar en https://www.topuniversities.com/best-student-cities.

