330 43

COMUNICADO: WORLD CLASS:¿Cuál es el cóctel más popular del mundo en este momento?

LONDRES, May 8, 2018 /PRNewswire/ --

El Día Mundial del Cóctel (13 de mayo de 2018) está a punto de llegar, y con él algunos interesantes nuevos descubrimientos acerca de las bebidas que están actualmente en boga. Y las últimas investigaciones no podrían llegar más a tiempo, con el consumo de cóctel en aumento en todo el mundo.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/688309/Bulleit_Old_Fashioned.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/688310/Kailtyn_Stewart.jpg )

El 'Old Fashioned' ha sido revelado por el productor más grande del mundo de licores, Diageo, como la bebida más popular solicitada en los bares ahora, según una encuesta a los mejores camareros del mundo.

Pedido por el propio James Bond en Thunderball, se hace mediante la mezcla de azúcar con bitters, un generoso chorro de whisky bourbon, como el bourbon Bulleit y un pedazo de cáscara de cítricos. Se sirve tradicionalmente en un vaso corto llamado un 'vaso Old Fashioned' - de ahí el nombre. Y ahora ha sido coronado como el cóctel de elección del consumidor.

Diageo World Class recientemente llevó a cabo este estudio profundo de las preferencias de los consumidores, a tiempo para el Día Mundial del Cóctel 2018. No se dejó piedra por remover para descubrir los secretos de cócteles detrás de las barras en todo el mundo con los participantes de una gran mezcla de países, entre ellos: Puerto Rico, Portugal, Grecia, Noruega, Islandia, EAU, Beirut, Estados Unidos, Canadá, Hong Kong y Filipinas.

Siguiendo muy de cerca a Old Fashioned está el caballo oscuro italiano 'Negroni' - hecho con una parte de ginebra Tanqueray No.TEN, una parte de vermouth rosso, una parte de aperitivo italiano y adornado con cáscara de naranja.

El encanto retro de Old Fashioned y Negroni es parte de una revolución del cóctel que está asaltando el mundo. En el último informe IWSR, los volúmenes de cerveza cayeron 1,8% en el mundo y las ventas de vino sumergieron en un 0,08% (análisis del mercado de bebidas IWSR 2016). Pero las ventas de licores como ginebra y whisky, están en alza. Y son los millenials los que están llevando la carga del cóctel, con casi 9 de cada 10 (88%) bebedores más jóvenes disfrutando de cubatas por la noche (Cellar Trends). Y es que, según el World Class Bartender of the Year 2017 Kaitlyn Stewart, los consumidores no ven los cócteles como una ocurrencia tardía.

"Old Fashioned y Negroni son cócteles clásicos que han resistido la prueba del tiempo. Existen innumerables variantes, pero cuando se ejecuta perfectamente en cualquier bar del mundo, siempre saben exactamente cómo quieres," dijo Stewart.

Whisky Sour, Margarita y Moscow Mule están a continuación, cuando se trata de gustos actuales de los consumidores. Espresso Martini, Daiquiri, Dry Martini, Tom Collins y Manhattan también exprimieron su camino en la lista de los 10 favoritos.

"Cualquiera de los cócteles puede hacerse fácilmente en casa. Tiende a haber tres recetas de ingrediente que puede tratar cualquier camarero de la casa con facilidad. Sólo hacen falta productos de calidad como Johnnie Walker Black Label whisky, Ketel One Vodka, Zacapa Rum o un whisky de malta de calidad como Talisker en su casa, y usted tendrá una tercera parte del camino recorrido hacia el éxito," añadió Stewart.

"Encuestamos a los mejores camareros del mundo de las cuatro esquinas del mundo y es increíble ver el renacimiento de estos importantes y atemporales cócteles recogiendo el ritmo en todas partes," dijo el Global Cocktailian, Lauren Mote. "La revolución del cóctel está aquí y es el momento de aprovecharlo".

Old Fashioned 2oz Bourbon Bulleit 4 pizcas de Angostura Bitters 1 terrón de azúcar 1 cáscara de naranja 22,6 gramos de alcohol (según ml del servicio)

Negroni 0,75oz ginebra Tanqueray NO. TEN 0,75oz licor italiano 0,75oz Vermouth dulce 14,4 gramos de alcohol (según ml del servicio)

Whisky Sour 1,5oz Johnnie Walker Black Whisky 0,75oz zumo de limón 0,5oz jarabe simple (proporción 1:1) 1 clara de huevo 2 pizcas de Angostura Bitters 14,5 gramos de alcohol (según ml del servicio)

Margarita 1,5oz Don Julio Blanco Tequila 0,5oz licor de naranja 0,75oz zumo de lima 0,25oz jarabe simple (proporción 1:1) Borde de sal (opcional) 17,1 gramos de alcohol (según ml del servicio)

Moscow Mule 1,5oz Cîroc Vodka 0,5oz zumo de lima 3,5oz cerveza de jengibre 14,2 gramos de alcohol (según ml del servicio)

Espresso Martini 1,5oz Ketel One Vodka 0,5oz licor de café 1oz café frío 0,5oz jarabe simple (proporción 1:1) 16,6 gramos de alcohol (según ml del servicio)

Daiquiri 2oz ron Zacapa 1oz zumo de lima 0,75oz jarabe simple (proporción 1:1) 18,9 gramos de alcohol (según ml del servicio)

Dry Martini 2oz ginebra Tanqueray NO. TEN 0,25oz Vermouth seco 1 pizca de naranja amarga 21,3 gramos de alcohol (según ml del servicio)

Tom Collins 1,5oz ginebra Tanqueray NO. TEN 0,5oz zumo de lima 0,25oz zumo de limón 0,25oz jarabe simple Cubrir con soda 15,3 gramos de alcohol (según ml del servicio)

Manhattan 1,5oz Bulleit Rye Whiskey 0,5oz Vermouth dulce 2 pizcas de Angostura Bitters 1 pizca de naranja amarga 16,7 gramos de alcohol (según ml del servicio)

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/688309/Bulleit_Old_Fashioned.jpg https://mma.prnewswire.com/media/688310/Kailtyn_Stewart.jpg

CONTACTO: Smarts Communicate, worldclass@smartscommunicate.com,+442-890-395-500

PUBLICIDAD