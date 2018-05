330 43

COMUNICADO: China Interdye 2018 finaliza con éxito

SHANGHAI, 8 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- La 18.ª edición de la feria China International Dye Industry, Pigments and Textile Chemicals Exhibition y de la China International Digital Textile Printing, Printing and Dyeing Automatics Exhibition, finalizó con éxito en el Centro de Convenciones y Exposiciones Mundiales de Shanghái el 13 de abril de 2018. Las asociaciones China Dyestuff Industry Association (Asociación del Sector del Tinte de China), China Dyeing and Printing Association (Asociación de Impresión y Tinte de China), y el Subconsejo de Shangái del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional fueron los anfitriones de estas dos exposiciones, una centrada en la innovación tecnológica y la otra, en el desarrollo ecológico, coorganizadas por el servicio internacional de exposiciones Shanghai International Exhibition Service. Coincidiendo con el 100.º aniversario del sector del tinte de China, el área de exposición de 40.000 metros cuadrados atrajo la participación de 630 expositores de 17 países y regiones, y recibió 69.663 visitantes profesionales de 39 países y regiones de todo el mundo.

Un gran número de compañías líderes, tanto nacionales como internacionales, participaron en las exposiciones, las cuales recibieron grandes elogios de gigantes internacionales como Tanatex, Huntsman, Yorkshire, y de líderes nacionales, como Zhejiang Longsheng Group, Zhejiang Runtu, y Hangzhou Jihua Group, entre otros. Las delegaciones de expositores de India y Corea también aumentaron la participación. Además, líderes de opinión de muchas asociaciones sectoriales, entre las que se encuentran la China Petroleum and Chemical Industry Association (Asociación de la Industria Química y Petrolera), el China National Textile and Apparel Council (Consejo Nacional de Textil y Vestimenta), el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional de Shanghái, la China Dyeing and Printing Association (Asociación de Impresión y Tintura), la China Cotton Textile Association (Asociación del Textil Algodonero), la China Knitting Industrial Association (Asociación Industrial del Tejido de Punto), y el China Dyestuff Industry Association's Organic Pigment Professional Committee (Comité Profesional de Pigmentos Orgánicos de la Asociación del Sector del Tinte), el Additives Professional Committee (Comité Profesional de Aditivos) y el Masterbatch Professional Committee (Comité Profesional Masterbatch) visitaron el evento.

Durante las exposiciones también se celebraron varios e importantes actos de presentación, foros, seminarios, conferencias sobre nuevos productos, conferencias del sector y reuniones anuales. Dos de los eventos de mayor interés fueron la ceremonia de presentación de la plataforma de comercio en línea i7colors, que tuvo lugar en el pabellón norte del Centro de Convenciones y Exposiciones Mundiales de Shanghái y la conferencia de prensa de Zhichuan Eco Net, que se celebró como parte de China Interdye. La combinación de exposiciones y reuniones fomentó la continua transformación del sector químico y de tintes mundial.

El año que viene, la feria China Interdye se volverá a celebrar en el Centro de Convenciones y Exposiciones Mundiales de Shanghái, del 10 al 12 de abril. Ya está abierto el plazo de inscripción para Interdye Asia, la feria hermana de China Interdye, que se celebrará del 21 al 24 de noviembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Saigón (Ho-Chi-Minh, Vietnam). El evento servirá de plataforma de intercambio para que el sector chino del tinte acelere aún más su continua transformación, y ayudará a que el sector asiático florezca. Para inscribirse, por favor contacte con el Sr. Zack: +86-21-6279-2828

