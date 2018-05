330 43

COMUNICADO: Guns N' Roses actuará la noche del domingo en el Yasalam After-Race Concert en el 2018 Abu Dhabi Grand Prix

ABU DHABI, Emiratos Arabes Unidos, May 8, 2018 /PRNewswire/ --

Yas Marina Circuit y FLASH Entertainment han revelado hoy las próximas superestrellas de la música global que actuarán en el Yasalam After-Race Concert de este año como parte del fin de semana del FORMULA 1 2018 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX.

(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/688276/Guns_N_Roses_at_Abu_Dhabi_Grand_Prix_Concert.jpg)

Las leyendas del rock americano Guns N' Roses encabezarán el Yasalam After-Race Concert en el du arena, Yas Island, el domingo 25 de noviembre.

Una de las bandas más grandes de la música rock de todos los tiempos, la adición de Guns N' Roses es seguro que será un gran éxito para las multitudes de los asistentes a la carrera que viajan al Abu Dhabi Grand Prix desde más de 170 países del mundo.

Los amantes de la música rock en Abu Dhabi pueden esperar ver a los miembros originales Axl, Slash, y Duff interpretar el catálogo completo de éxitos de Guns N' Roses incluyendo 'Welcome to the Jungle', 'Sweet Child o' Mine' y 'Paradise City'.

La distintiva voz de Axl Rose, los espléndidos compases de guitarra de Slash y Duff McKagan en el bajo son el núcleo del sonido de Guns N' Roses que llenará el du Arena.

Guns N' Roses, que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, ha estado actuando en estadios alrededor del mundo en los últimos años, lo que significa que los aficionados que viajen a du Arena pueden esperar ver una actuación increíble por el legendario grupo de rock.

Hay un par de semanas para comprar entradas 'anticipadas' para el Abu Dhabi Grand Prix a un precio especial con descuento del 30 por ciento. Ofreciendo gran valor para los aficionados a las carreras, las entradas 'anticipadas' estarán disponibles hasta el 31 de mayo.

Al Tareq Al Ameri, consejero delegado de Yas Marina Circuit, dijo: "Guns N' Roses es uno de los grupos más grandes en la música y refuerza nuestra propuesta de cuatro días en pista, fuera de pista y entretenimiento después de la carrera. Estamos encantados de anunciar que la formación original de la banda encabezará el espectáculo del domingo por la noche en los Yasalam After-Race Concerts de este año como parte del fin de semana de la carrera 2018 Abu Dhabi Grand Prix. Con dos grandes actos ya revelados, esperamos anunciar al próximo gran artista que subirá al escenario como parte de un increíble fin de semana de carreras y música en vivo y entretenimiento para los poseedores de entradas."

Entradas disponibles en http://www.yasmarinacircuit.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/688276/Guns_N_Roses_at_Abu_Dhabi_Grand_Prix_Concert.jpg

CONTACTO: Contactos de medios: Nick Cooper, Director, Seven Media, Móvil:+971-50-883-6715, Email: nickcooper@sevenmedia.ae

PUBLICIDAD