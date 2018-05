COMUNICADO: El exitoso escritor Dan Lyons dará un discurso de apertura en el Postgres Vision 2018

330 43

El exitoso escritor Dan Lyons dará un discurso de apertura en el Postgres Vision 2018

BOSTON, 7 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- Dan Lyons, veterano periodista y comentarista de temas de tecnología y autor del éxito de ventas Disrupted: My Misadventure in the Startup Bubble (Trastornado: mi desgracia en la burbuja del emprendimiento), dará el discurso de apertura en el Postgres Vision 2018. Postgres Vision 2018, el evento del sector de las bases de datos dedicado a la aplicación de Postgres para la solución de los problemas de los negocios digitales, tendrá lugar del 5 al 6 de junio de 2018 en el hotel Royal Sonesta de Boston.

https://mma.prnewswire.com/media/652831/Postgres_2018_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/652831/Postgres_2018_Logo.jpg]

En su discurso, titulado Disrupted: What Makes a Unicorn (Trastornado:qué hace a un unicornio), el Sr. Lyons examinará los mecanismos internos de empresas que, provistas de abundante capital riesgo, están logrando valoraciones de mil millones de dólares mientras trastornan los sectores de empresas mucho más grandes y mejor asentadas. Con la mirada puesta en las lecciones que estas nuevas empresas pueden enseñar, el Sr. Lyons ayudará a descifrar el código secreto de estos llamados "unicornios" mediante una charla sobre la reinvención, la innovación y la creatividad vistos desde adentro.

"Los sectores estables se enfrentan a una revuelta debido a nuevos competidores, más rápidos y ágiles, con nuevas formas de enfocar las prácticas establecidas, de una manera muy similar al desafío que representa el software en la nube y de código abierto para los proveedores tradicionales", dijo el Sr. Lyons. "Estos unicornios tienen mucho que enseñarnos en materia de innovación si podemos estudiar su ADN y convertir sus mejores prácticas en diferenciación competitiva. Eventos como Postgres Vision ofrecen la oportunidad de convertir las conversaciones en dirección estratégica".

El Sr. Lyons, quien ahora es un asiduo ponente y conferencista invitado, se basa en su experiencia como residente de Marketing en Hubsport, un proveedor de software de marketing, que él narra en su libro Disrupted: My Misadventure in the Startup Bubble. Trabajó también durante más de dos décadas como periodista del sector de las tecnologías; el Sr. Lyons fue editor de Tecnología en Newsweek y redactor en jefe de Forbes.

Aprovechando su experiencia como periodista de tecnologías y de Forbes para Silicon Valley, lanzó un blog satírico con la falsa identidad de Steve Jobs llamado El Diario Secreto de Steve Jobs. El blog estuvo activo durante más de cinco años y generó un tráfico mensual de 1,6 millones de visitantes únicos. También escribió una obra de ficción titulada Options: The Secret Life of Steve Jobs (Opciones: La Vida Secreta de Steve Jobs); una sátira sobre Silicon Valley.

Además de las sesiones de apertura, la agenda de Postgres Vision [http://postgresvision.com/#agenda] incluirá paneles informativos y presentaciones que hacen énfasis en las necesidades de los responsables encargados tanto de tomar decisiones empresariales como de resolver problemas técnicos. El tema de Postgres Vision 2018 será "Postgres en la nube" y las presentaciones que tendrán lugar en el evento ayudarán a las organizaciones a preparar estrategias para la gestión de datos en la nube. Los otros temas son la migración desde Oracle y otros sistemas de bases de datos, la adopción de soluciones de bases de datos como servicio (DBaaS), la incorporación de marcos de trabajo y métodos DevOps para la agilidad y nuevas funcionalidades de Postgres.

Visite Postgres Vision 2018 [http://bit.ly/PGVISION] para obtener más información y registrarse [http://bit.ly/2CMh3wV].

Acerca de Postgres VisionPostgres Vision se centra en el uso empresarial actual y futuro de Postgres y los sistemas de gestión de datos de código abierto relacionados. Este evento único incluye información de expertos en tecnología y negocios, casos prácticos de empresas incluidas en la lista Fortune 500, una mirada sobre el ecosistema de código abierto y perspectivas a largo plazo de mano de las leyendas del sector. La conferencia Postgres Vision se celebrará del 5 al 6 de junio en el hotel Royal Sonesta de Boston (Massachusetts). Visite www.PostgresVision.com [http://www.postgresvision.com/] para estar al día con las últimas noticias.

