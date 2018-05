330 43

COMUNICADO: /C O R R E C C I O N -- GI Supply, Inc./

El tatuaje endoscópico Spot® recibe el sello CE y se lanza en Europa

Ayuda a los gastroenterólogos y a los cirujanos a implementar las nuevas directrices de la Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal (ESGE)

LONDRES, 7 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- GI Supply, Inc. ha anunciado hoy que su tatuaje endoscópico Spot® Ex [http://www.spotextattoo.eu/] ha recibido el sello CE y que a partir de ahora estará disponible en Europa. Spot Ex® se usa para marcar tejido canceroso, lesiones sospechosas y pólipos mediante endoscopias para poder identificarlos más fácilmente en el futuro en cirugías o colonoscopias de seguimiento. Es el único tatuaje endoscópico indicado para la vigilancia clínica a largo plazo que permite a los gastroenterólogos implementar las nuevas directrices de la ESGE [http://www.esge.org/].

«Los avances en el diagnóstico y el tratamiento están ayudando a reducir las tasas de mortalidad por cáncer de colon en toda Europa. Actualmente los gastroenterólogos dominan la polipectomía y la extirpación endoscópica de mucosa, lo que permite curar el cáncer de los pacientes sin necesidad de cirugía tradicional», dice el doctor Cesare Hassan, director de la Unidad de Endoscopia del Hospital Nuovo Regina Margherita [http://www.aslroma1.it/]de Roma. «Las nuevas directrices de la ESGE, formuladas por los expertos más reconocidos del mundo, recomiendan la vigilancia a largo plazo de pacientes sometidos a estos procedimientos para detectar y tratar posibles recurrencias y así poder reducir el riesgo de cáncer de intervalo». El doctor Hassan añadió: «Estoy muy contento de tener Spot EX porque es el único tatuaje indicado para la vigilancia clínica a largo plazo».

Las nuevas directrices de la ESGE recomiendan tatuar todas las lesiones que precisen seguimiento en colonoscopias o cirugías más adelante (Ferlitsch 2017). Spot Ex® es el único tatuaje endoscópico indicado para la vigilancia clínica a largo plazo.

La nueva formulación de Spot Ex es mucho más oscura que el producto Spot actual, lo que hace que el tatuaje sea más fácil de encontrar y ayuda a los endoscopistas y cirujanos a gestionar mejor las presiones de tiempo y productividad. Se han realizado dos estudios clínicos nuevos para comprobar el 100% de visibilidad de Spot en procedimientos de seguimiento hasta 11 años más tarde. (Cano 2017 y Jackson 2017).

«La misión de GI Supply es ayudar a más médicos gastroenterólogos a realizar procedimientos de endoscopia más avanzados de forma segura y eficaz, y Spot Ex supone un gran avance para dar respuesta a estas necesidades», dice Luke Johnson, director general de GI Supply. «Nos llena de satisfacción poder llevar Spot Ex a Europa y proporcionar al personal médico el último avance en la lucha contra el cáncer de colon».

Acerca de GI Supply: GI Supply [http://www.gi-supply.com/], Inc., es una empresa privada con sede en Camp Hill, Pensilvania, EE. UU., fundada hace casi 30 años por el doctor Frank Jackson, gastroenterólogo y emprendedor, para ayudar a resolver muchas de las dificultades clínicas con que se encontraba en su práctica diaria. Actualmente, gastroenterólogos y cirujanos colorrectales de todo el mundo utilizan a diario los productos de GI Supply en más de 50 países.

Puede encontrar más información sobre Spot Ex en http://www.spotextattoo.eu [http://www.spotextattoo.eu/]

Encuentre un distribuidor de Spot Ex en Europa [https://www.gi-supply.com/locate-distributor/]

