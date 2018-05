330 43

COMUNICADO: OPEC: Los ministros de energía debaten sobre la contribución del petróleo al futuro energético sostenible

VIENA, May 7, 2018 /PRNewswire/ --

El 7th OPEC International Seminar que se celebra los días 20 y 21 de junio de 2018 en Viena será una reunión exclusiva de representantes de elevado nivel procedentes del gobierno, negocios, ciencia y academia

El 7th OPEC International Seminar, uno de los foros más destacados del mundo para expertos destacados en el campo de la energía, se llevará a cabo los días 20 y 21 de junio de 2018 en el Hofburg Palace de Viena. Los ministros de los países miembros de la OPEC y naciones productoras que no son de la OPEC se reunirán con representantes de alta clasificación procedentes de compañías internacionales y organizaciones, además de destacados expertos científicos y de energía, para debatir sobre temas relacionados con el tema de este año titulado 'Petroleum - Cooperation for a Sustainable Future'. Se espera la participación de un total de más de 750 participantes. El programa incluye además la presentación de los 2018 OPEC Awards for Research and Journalism en el City Hall de Viena.

Ponentes y panelistas altamente distinguidos

Durante el transcurso de dos días, los asistentes escucharán a una variedad de ponentes de elevado nivel. Los ministros de los países miembros de la OPEC, países no productores de la OPEC, destacadas naciones consumidoras de petróleo y responsables de muchas de las organizaciones intergubernamentales, examinarán y debatirán acerca de las diferentes perspectivas entorno a la dominación del tema en cinco sesiones estimulantes. Cada una de las sesiones contará con panelistas destacados, seguidos de debates de panel destacados. Los ponentes confirmados incluyen además a consejeros delegados de compañías petrolíferas nacionales e internacionales, otros líderes industriales, académicos y expertos en energía.

Presentación de los OPEC Awards 2018

Como parte de la celebración del OPEC International Seminar, los OPEC's Awards for Research and Journalism se presentarán en el City Hall de Viena.

7th OPEC International Seminar 20 y 21 de junio de 2018 Hofburg Palace Viena, Austria

Ya está abierto el registro para el evento a través de: https://www.opecseminar.org/opec-seminar-ticket-registration.htm para asegurar los asientos limitados para este evento. Los estudiantes pueden disfrutar de tarifas de entrada especiales.

Si desea más información y actualizaciones, visite la página web http://www.opecseminar.org

Acerca del OPEC International Seminar

El OPEC International Seminar es uno de los principales eventos del mundo dentro del calendario de la energía. El primer OPEC Seminar se llevó a cabo en Viena en 1969, con los seminarios aumentando en tamaño y espectro con los años, y no sólo integrando los temas relacionados con el petróleo, sino también otros temas como las finanzas mundiales, desarrollo sostenible y medioambiente. La serie actual del OPEC International Seminar comenzó en el año 2001, ya ha proporcionado un ímpetu novedoso a los principales temas de la industria, desarrollando avenidas diferenciadas y nuevas dedicadas al diálogo y la cooperación.

Acerca de la OPEC

La Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) es una organización permanente e intergubernamental fundada en el año 1960. La OPEC cuenta actualmente con 14 países miembros (Argelia, Angola, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Gabón, IR Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos y Venezuela), y su sede central está situada en Viena, la capital de Austria.

Acreditación para medios del 7th OPEC International Seminar Franziska Peterlik Administración y coordinación E-mail: opecseminar2018@eventplan.at Teléfono: +43-660-2003071

Contacto del seminario OPEC Hind Zaher Especialista en RR.PP. E-mail: seminar@opec.org Teléfono: +43-21112-3312

