COMUNICADO: La estilista lusoangoleña es la fashion designer creator de la colección del fashion lounge de Mastercard, Rose Palhares

LISBOA, Portugal y LUANDA, Angola, May 7, 2018 /PRNewswire/ --

El fashion lounge de Mastercard ofrecerá, durante el festival de cine más emblemático del mundo, cientos de creaciones exclusivas de esta estilista de moda.

El Festival de Cannes, que se celebrará del 8 al 19 de mayo, en la Costa Azul de Francia, seguirá contribuyendo al desarrollo del cine, impulsando a la industria cinematográfica internacional a celebrar el cine a escala mundial. Y Rose Palhares, como fashion designer creator de la colección del fashion lounge de Mastercard, regresará a este festival por segunda vez invitada por la marca.

Según Rose Palhares, directora general y fundadora de la marca que lleva su nombre: "La colección exclusiva del fashion lounge de Mastercard, en el Festival de Cannes, tiene una identidad única porque me baso en tonos cálidos y festivos, y en texturas lisas, trabajadas y brillantes. Considero que esta colección sigue una tendencia de piezas que pueden transformarse y que rompen con los cánones tradicionales, como los vestidos largos de escotes pronunciados y con aberturas asimétricas. Pero, a la vez, pretendo que las líneas se basen en una precisión absoluta por consumar valores asociados a la independencia, a la elegancia y a la mutabilidad femenina". También añade: "La sofisticación de las 600 piezas de esta colección, caracterizada por materiales como los encajes, las lentejuelas, las sedas y los detalles en organza y tafetán, puede considerarse inusuales pero, al final, me gusta descubrir los tejidos y sus texturas perfeccionadas. Esto se debe a que mi trabajo no es solo moda, sino que también lo considero arte".

La marca Rose Palhares, presente en Portugal (con un taller en el centro de la capital portuguesa) y en Angola (en la isla de Luanda), está especializada en vestidos a medida y en líneas prêt-à-porter, tendencia que prevalece entre otros creadores africanos.

Nascida en Angola, Rose Palhares, que también tiene la nacionalidad portuguesa, cursó estudios de diseño de moda en la Universidad de Vale do Itajaí, en el estado brasileño de Santa Catarina, y ha ganado numerosos premios en el Moda Luanda, en 2017 y en 2013. La revista Vogue Italia también la consideró, en 2016, como la Diseñadora Más Interesante. Fue distinguida como Diva de la Moda angoleña y Mejor Diseñadora del Año 2017, la estilista internacional del año en la Angola Fashion Week 2015, Mujer de Mérito por el GMA (Grupo de Mujeres Africanas), en 2016, y como "una de las cinco diseñadoras a las que hay que prestar atención en los próximos años" por la revista Elle sudafricana en 2016.

http://www.rosepalhares.com https://www.facebook.com/RosePalhares http://www.instagram.com/rosepalhares/?hl=pt

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/687225/Rose_Palhares.jpg

CONTACTO: Madalena Rodrigues, asesora de Comunicación, +351-93-396-64-27,press@rosepalhares.com

