COMUNICADO: El extractor Trevo(TM) - el primer y único dispositivo para el tratamiento del ictus isquémico agudo de hasta 24 horas

El extractor Trevo(TM) de Stryker se convierte en el primer y único dispositivo indicado en Europa para el tratamiento del ictus isquémico agudo de hasta 24 horas

KALAMAZOO, Michigan, EE. UU., 7 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- Tras la ampliación de la indicación de febrero en los Estados Unidos por parte de la FDA (Administración de alimentos y fármacos), el extractor Trevo de Stryker ha recibido el marcado CE como tratamiento de primera línea para pacientes con un ictus isquémico agudo de hasta 24 horas tras el inicio de los síntomas, lo que supone un incremento de 18 horas en la ventana de tratamiento.

«La indicación para las 24 horas amplía la ventana de tratamiento para pacientes cuyo ictus habría avanzado hasta la muerte del tejido cerebral circundante a las arterias afectadas, exponiéndoles a una vida con un nivel significativo de discapacidad», señala el doctor Raul Nogueira del Hospital Grady Memorial y la Universidad Emory. «Ahora, estos pacientes tienen una mayor probabilidad de disfrutar de una vida independiente y sin discapacidad».

El extractor Trevo de Stryker es el primer y único dispositivo de trombectomía que ha recibido la autorización de la FDA y ahora el marcado CE para reducir significativamente la discapacidad en pacientes hasta 24 horas de iniciarse los síntomas. Hasta ahora, los dispositivos de trombectomía mecánica como el extractor Trevo solo estaban autorizados hasta seis horas del inicio de los síntomas, lo que suponía que un porcentaje significativo de la población de pacientes con ictus no fuera apto para recibir el tratamiento. Sin embargo, los recientes datos clínicos aleatorizados del estudio DAWN patrocinado por Stryker muestran que los pacientes en un margen temporal de entre seis y 24 horas, siempre que cumplan con criterios de imágenes clínicas específicos y sean tratados con el extractor Trevo, tienen cuatro veces más probabilidades de ser funcionalmente independientes a los 90 días del ictus, que aquellos que solo han recibido tratamiento médico.(1 )

«Junto con la ampliación de la indicación en los EE. UU., la indicación ampliada para Trevo en Europa supone un hito importante en el tratamiento de pacientes con ictus que sufren esta patología», afirma Mark H. Paul, presidente de la división Neurovascular de Stryker. «Creíamos en el futuro de esta posibilidad y, por eso, invertimos en el estudio DAWN. Gracias a nuestro esfuerzo por ayudar a los pacientes que han sufrido un ictus isquémico, podemos lograr que nuestra misión de mejorar la sanidad se haga realidad».

«Se trata de un gran paso hacia adelante: ampliar el porcentaje de pacientes aptos para la trombectomía mecánica», destaca el catedrático Urs Fischer del Departamento de Neurología del Hospital Universitario de Berna (Suiza). «Los pacientes con un ictus en el que se desconoce la hora de inicio o que sufran un ictus del despertar disponen ahora de una nueva opción terapéutica. Sin embargo, la trombectomía mecánica debería seguir realizándose lo antes posible, puesto que numerosos estudios han demostrado que los pacientes con ictus tratados temprano tras iniciarse los síntomas presentan mejores desenlaces clínicos que los pacientes tratados más tarde».

El extractor Trevo fue el único dispositivo utilizado en el estudio DAWN, cuyos resultados se incluyeron en el estudio DEFUSE 3, generando así la mayor cohorte de datos para un solo dispositivo en dos estudios con márgenes de intervención tardía en ictus y que condujo a las recientes actualizaciones de la guía clínica de la American Heart Association (AHA)/American Stroke Association (ASA). Sobre la base de la exhaustividad de las evidencias clínicas, la guía clínica para ictus de la AHA recomienda los stents extractores, como el extractor Trevo, como el tratamiento de referencia para pacientes con ictus por bloqueo de una arteria mayor.(2)

«La autorización de la FDA para el extractor Trevo cuadriplica la ventana de tratamiento de cero a seis horas, y pasa de cero a 24 horas de los últimos síntomas observados. Sin embargo, cada minuto sigue contando puesto que, en cada paciente, cuanto antes se restaure el flujo sanguíneo hacia el cerebro menor será la carga resultante de un daño cerebral permanente. Por consiguiente, sigue siendo imprescindible que todo el personal médico que atienda un caso de ictus, desde los servicios de emergencia hasta los médicos de urgencias, pasando por los neurólogos e intervencionistas, administren el tratamiento que resulte más eficiente y rápido», afirma el doctor Tudor Jovin del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh.

Acerca del extractor Trevo El extractor Trevo es un diminuto dispositivo médico con forma de stent conectado a un cable fino. Mediante un procedimiento mínimamente invasivo que utiliza rayos X, el médico hace avanzar el extractor por la arteria femoral, situada en la parte superior de la pierna, hasta llegar a la arteria sanguínea bloqueada en el cerebro. El extractor se ha diseñado para atrapar el coágulo de sangre y eliminarlo del organismo.

Puede ver una animación del extractor Trevo de Stryker en el siguiente enlace: https://youtu.be/PxcERzyI67I [https://youtu.be/PxcERzyI67I]

Acerca del ictus isquémico(3,4,5,6) El ictus isquémico se produce cuando una arteria del cerebro se bloquea con un coágulo de sangre u otra sustancia, como una placa de material graso. Los vasos sanguíneos transportan sangre, oxígeno y nutrientes por todo el cuerpo hasta el cerebro. Cuando la sangre y el oxígeno no llegan al cerebro, este deja de funcionar adecuadamente. Dependiendo de la gravedad del ictus y de la zona del cerebro afectada, se puede producir una pérdida de función cerebral o incluso la muerte. El ictus isquémico es el tipo de ictus más común y supone el 87% de los casos. Cada año, 17 millones de personas en el mundo sufren un ictus y 6,5 millones fallecen como consecuencia.

Acerca de Stryker Stryker es una de las empresas de tecnología médica líderes en el mundo y, en colaboración con sus clientes, tiene como propósito mejorar la atención sanitaria. Ofrece productos y servicios innovadores en las áreas de ortopedia, medicina y cirugía, así como en neurotecnología y columna, para contribuir a mejorar los resultados para el paciente y el hospital. Puede obtener más información en www.stryker.com [http://www.stryker.com/].

