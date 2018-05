330 43

COMUNICADO: EDF Group adquiere un proyecto eólico offshore de 450 MW en Escocia de Mainstream Renewable Power

EDF Group, a través de EDF Renewables en el Reino Unido, una filial conjunta de EDF Energy y EDF Energies Nouvelles, ha comprado el proyecto de granja eólica de Neart na Gaoithe[1] del desarrollar eólico y solar global Mainstream Renewable Power, tras un proceso de puja competitivo.

La granja eólica generará hasta 450 megavatios (MW) de energía renovable, lo que es equivalente al aprovisionamiento de electricidad anual de unos 375.000 hogares[2]. Es un proyecto eólico offshore totalmente consentido que se localiza en el Firth of Forth de la costa este de Escocia. Abarca 105 km[2], y dispone de un Contract for Difference de 15 años a 140 euros (correspondiente a la indexación de la tarifa de 114,39 libras que se estableció en los precios de 2012), y acuerdos de conexión de red vigentes. Este proyecto también se beneficia de un régimen eólico entre los mejores del mundo.

La inversión total requerida para ofrecer el proyecto es de aproximadamente 1.800 millones de libras. La puesta en marcha de la granja eólica está prevista para 2023. En línea con la práctica habitual del grupo, el proyecto estará abierto para otros inversores a su debido curso.

Bruno Bensasson, presidente ejecutivo sénior de EDF Group responsable de energías renovables y consejero delegado de EDF Energies Nouvelles' Group, dijo: "Este nuevo proyecto offshore a gran escala demuestra nuestra sólida ambición de ser un agente global líder en la industria eólica offshore. Confirma el mayor compromiso de EDF Group con las renovables en países donde EDF ya tiene una fuerte huella, como Reino Unido. El proyecto es consistente con la estrategia CAP 2030 que busca duplicar la generación de energía renovable de EDF para 2030".

El consejero delegado de Mainstream Renewable Power, Andy Kinsella dijo: "Estamos muy contentos de llevar un socio establecido y defensor de la industria energética escocesa en EDF Renewables a este proyecto de infraestructura vital para Escocia. La finalización de esta venta se añade al historial global de Mainstream como desarrollador independiente líder de algunos de proyectos eólicos y solares más importantes y complejos en Europa, Sudamérica, Africa y Asia. La granja eólica Neart na Gaoithe offshore ha estado totalmente desarrollada por Mainstream y estamos encantados de gestionar este proyecto de clase mundial".

Simone Rossi, consejero delegado de EDF Energy, dijo: "Esto es evidencia de nuestra continua inversión y crecimiento en Escocia, donde somos el mayor generador de energía de bajo carbono. Nuestras operaciones contribuyen a 389 millones de libras para la economía escocesa cada año y empleamos más de 2.800 personas y contratistas. Suministramos a 144.000 clientes en Escocia".

Acerca de EDF Group

Un agente clave en la transición energética, el EDF Group es una compañía de electricidad integrada, activa en todas las áreas de la empresa: generación, transmisión, distribución, suministro energético y comercio, servicios energéticos. Un líder global en energías de bajo carbono, el Grupo ha desarrollado una combinación de generación diversificada basada en energía nuclear, hidroenergía, nuevas energías renovables y energía térmica. El grupo está implicado en suministrar energía y servicios a aproximadamente 35,1 millones de clientes, de los cuales 26,5 millones están en Francia. El grupo generó unas ventas consolidadas de 70.000 millones de euros en 2017. EDF cotiza en la Paris Stock Exchange

Acerca de EDF Renewables EDF Renewables es una de las compañías de energía renovable líderes en el Reino Unido que desarrolla, construye y opera proyectos de generación con un enfoque en el viento onshore y offshore así como en tecnología de almacenamiento de baterías. También nos ocupamos de las operaciones y mantenimiento de nuestras propias granjas eólicas. La compañía ya opera más de 786 MW de granjas eólicas (incluyendo 319 MW en Escocia) y tiene más de 1 GW en desarrollo. Estamos particularmente comprometidos con seguir el crecimiento de nuestros negocios renovables en Escocia que incluye la entrega de la granja eólica Dorenell de 177 MW en Moray, el mayor proyecto onshore con un CFD que está previsto para completarse a finales de 2018. La compañía emplea a más de 170 personas. Es una sociedad conjunta entre EDF Energy y EDF Energies Nouvelles.

Acerca de NNG

La granja eólica offshore NnG, localizada frente a la costa este de Escocia, está totalmente autorizada y recibió el Contract for Difference (CfD) por la Low Carbon Contracts Company en febrero de 2015. El CfD, que se entregó bajo un proceso de oferta altamente competitivo, da a la granja eólica un precio de ejercicio vinculado a la inflación para la electricidad que produce por un periodo de 15 años.

Acerca de Mainstream Renewable Power

Mainstream Renewable Power es el desarrollador independiente líder de plantas de energía eólica y solar de escala comercial en mercados emergentes de alto crecimiento. La compañía está centrada en suministrar una cartera de alta calidad de más de 7GW de activos eólicos y solares en Sudamérica, Africa y Asia. En Chile, Mainstream posee 1,3 GW de proyectos eólicos y solares totalmente contratados en funcionamiento, construcción o en desarrollo de fase final, debido a su éxito sin precedentes en subastas gubernamentales. La compañía ha suministrado 600 MW de activos eólicos y solares en operación comercial en Sudáfrica y está a punto de comenzar la construcción de 250 MW de granjas eólicas en las próximas semanas. En Asia, la compañía desarrollará proyectos a gran escala en Vietnam y las Filipinas.

Mainstream ha recaudado más de 1.300 millones de euros en finanzas de proyectos hasta la fecha y emplea a 160 personas en cuatro continentes. La compañía ha desarrollado algunos de los mayores proyectos eólicos offshore en el Reino Unido, incluyendo los proyectos Neart na Gaoithe y Hornsea.

[1] Neart na Gaoithe es en gaélico "fuerza del viento".

[2] Basado en el consumo de electricidad doméstica medio por hogar de 3.889 kWh por consumo energético en el Reino Unido (publicado en julio de 2017) y un factor de carga medio eólico offshore de Renewable-UK en el 37,2%.

