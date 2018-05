COMUNICADO: Research Now SSI presenta el primer panel de publicidad en distintos medios para medir y optimizar campañas con agilidad

330 43

Research Now SSI presenta el primer panel de publicidad en distintos medios para medir y optimizar campañas con agilidad

Permite el seguimiento de las campañas en distintos canales para poder hacer ajustes sobre la marcha

DALLAS, 3 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- Research Now SSI, el líder global de datos y servicios de investigación de mercados digitales, presenta el primer panel de medición de publicidad que permite recoger sobre la marcha información configurable en relación con la eficacia de las campañas en distintos canales: digitales, móviles, convencionales y emergentes. Los responsables de marketing reciben información sobre la eficacia de sus campañas en todos los canales de medios mientras la campaña está activa, lo que permite tomar decisiones sobre el ajuste del gasto para lograr un impacto y un retorno de la inversión máximos.

La última función de la plataforma de eficacia de anuncios ADimension® de Research Now SSI, el panel Cross-Media Dashboard, incluye la elaboración de informes sobre la implicación y la exposición de los clientes en canales como televisión lineal, televisión a la carta, distribución de contenido OTT, prensa, radio, aplicaciones y publicidad exterior, como pantallas de estadios. Mientras que la campaña está activa, la herramienta permite obtener información para optimizarla sobre la marcha. Los anunciantes pueden medir el funcionamiento de un canal concreto o de varios canales para determinar los cambios necesarios en el gasto y en la selección general de canales.

A diferencia de las herramientas de medición de medios de comunicación habituales, ADimension vincula la información sobre impresiones a personas - no simplemente a modelos o algoritmos - mediante el panel de investigación global elegido de Research Now SSI, el mayor panel de Internet disponible. La amplia fuente de datos del panel basada en un sistema de permisos de Research Now SSI garantiza el acceso a datos de primera parte seleccionados y muy perfilados para obtener información y mediciones más precisas.

Con la activación del panel, el sistema ADimension comprende:

-- toma de datos en distintos canales - toma pasiva de datos sobre exposición a publicidad digital y sobre exposición fuera de Internet mediante un análisis de oportunidades de visionado. -- información interna del mercado - actualización diaria de datos y varias opciones de filtrado de datos

ADimension mide parámetros de marca fundamentales: conciencia, familiaridad, percepción favorable e intención de compra. Puede ayudar a anunciantes, medios de comunicación y agencias de publicidad, así como a agencias de investigación de mercados y editores, desde la búsqueda de público, pasando por las pruebas de diseño y la implementación del anuncio, hasta su optimización y evaluación.

«Los anunciantes necesitan datos e información fiable y rápida sobre la eficacia de los anuncios para distribuir mejor la inversión entre canales nuevos y tradicionales», dice Bob Fawson, vicepresidente ejecutivo de Desarrollo de producto de Research Now SSI. «En el contexto actual de ritmo rápido y múltiples canales, también necesitan ser ágiles y definir la estrategia de publicidad reiterativamente. Nuestro recién mejorado panel para distintos medios, junto con los datos de investigación de primera parte, constituye un método incomparable para que los anunciantes puedan hacer mejoras significativas en los resultados y en el retorno de la inversión de sus campañas».

Acerca de Research Now SSI

Research Now SSI es el líder global de datos de investigación de mercados digitales y permite obtener información más útil y tomar decisiones más acertadas. La empresa proporciona soluciones de datos de investigación de primera clase que permiten obtener mejores resultados a más de 4.000 clientes de las áreas de investigación de mercados, consultoría, medios de comunicación, atención sanitaria y a clientes corporativos. Además, es reconocido como el líder en calidad, escala y satisfacción del cliente en el sector de la investigación de mercados. Para más información, visite www.researchnow.com [http://www.researchnow.com/] y www.surveysampling.com [http://www.surveysampling.com/].

Los editores que precisen más información pueden ponerse en contacto con:

Kate Brunkhorst

Research Now SSI

Kate.brunkhorst@surveysampling.com[mailto:Kate.brunkhorst@surveysampling.com]

