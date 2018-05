330 43

COMUNICADO: Nuevo enfoque analítico ofrece una potencial reducción de biopsias de mama innecesarias (2)

Acerca de Seno Medical Instruments, Inc.Seno Medical Instruments, Inc. es una compañía de imágenes médicas ubicada en San Antonio, Texas, comprometida con el desarrollo y la comercialización de una nueva modalidad de diagnóstico para el cáncer: imágenes optoacústicas. El sistema de imágenes de mamas Imagio(TM) de Seno Medical fusiona tecnología optoacústica con ecografía (OA/AU) para generar imágenes funcionales y anatómicas fusionadas en tiempo real de las mamas. Las imágenes optoacústicas proporcionan un mapa único de la sangre alrededor del bulto en el pecho y la ecografía proporciona una imagen anatómica tradicional. Seno Medical cree que el sistema de imagen Imagio OA/AU será una herramienta más eficiente para ayudar a los radiólogos a confirmar o descartar tumores malignos, con la aparición o ausencia de dos indicadores distintivos del cáncer: angiogénesis y desoxidación, que con las modalidades actuales de diagnóstico de imagen sin exponer a las pacientes a radiación ionizante nociva (rayos X) o medios de contraste. Para averiguar más cosas sobre la tecnología de imágenes OA/AU de Seno Medical y sus aplicaciones, visita www.SenoMedical.com [http://www.senomedical.com/].

(1) Yang WT, Parikh JR, Stavros AT, Otto P and Maislin G. Exploring the Negative Likelihood Ratio and How It Can Be Used to Minimize False-Positives in Breast Imaging. AJR 2018;210:301-306.

