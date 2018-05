330 43

COMUNICADO: Kavalan gana los premios "Mejor de su clase" y 9 "Doble Oros" en San Francisco

Kavalan gana los premios "Mejor de su clase" y 9 "Doble Oros" en San Francisco

TAIPEI, Taiwán, 3 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- Kavalan ha logrado sus mejores resultados en el certamen San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) de este año, al ganar el trofeo Mejor de su clase (Best in Class) y registrar 9 Dobles Oros (Double Golds), una cantidad muy considerable de medallas para el pionero del whisky de Taiwán en lo que va de 2018.

Este resultado se ha conseguido durante uno de los años más competitivos de SFWSC con 2200 participantes. Los whiskys ganadores son:

Mejor Otro Whisky Puro de Malta y Doble Medalla de Oro

-- King Car Conductor Single Malt Whisky, Taiwán [46%]

Solo Doble Medalla de Oro: los siguientes son todos whiskys puros de malta en barrica

-- Kavalan Solist Oloroso Sherry Cask [57,1%] -- Kavalan Solist Fino Sherry Cask [57%] -- Kavalan Solist Vinho Barrique [56,3%] -- Kavalan Podium [46%] -- Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask [57,1%] -- Kavalan Distillery Reserve Rum Cask [57,8%] -- Kavalan Solist Amontillado Sherry Cask [57,1%] -- Kavalan Solist Manzanilla Sherry Cask [58,6%]

El consejero delegado de Kavalan, el Sr. YT Lee afirmó que el ganador del "Otro Mejor Puro de Malta" (Best Other Single Malt), el King Car Conductor, se lanzó en nombre del grupo asociado King Car para representar su diversidad e innovación. "Conductor es diverso, complejo y delicado", señaló.

Los whiskys de Kavalan se clasificaron entre los whiskys más de moda en el 2018 Annual Brands Report (Informe Anual sobre Marcas 2018). Esta encuesta dirigida a camareros jefe, gestores y propietarios incluye al grupo de 50 Mejores Bares del Mundo, Mejores Bares de Asia, además de los premios Time Out Bar Awards, CLASS Bar Awards, Tales of the Cocktail Spirited Awards y los Mixology and Australian Bartender Awards.

En 2017, Kavalan se llevó el mayor premio en la International Wine and Spirit Competition [https://www.iwsc.net/](IWSC): "Destilador del año", que otorga reconocimiento al mejor fabricante de bebidas espirituosas en todas las categorías de: ginebra, vodka, brandy, ron y licor, así como whisky.

Acerca de Kavalan Whisky

La primera destilería de whisky de Taiwán ha sido pionera en el arte del whisky puro de malta desde 2006. El whisky Kavalan madura en un ambiente de intensa humedad y calor, y se beneficia además de la brisa del mar y la montaña y del agua de manantial de la Montaña Nevada, todo ello combinado para crear la distintiva cremosidad de Kavalan. La destilería toma su nombre del nombre nativo del condado de Yilan, en donde se encuentra su sede, y está respaldada por 30 años de elaboración de bebidas a través de su empresa matriz, King Car Group. Ha recibido más de 270 premios de oro y está disponible en más de 60 países. Visite www.kavalanwhisky.com/EN/main.aspx [http://www.kavalanwhisky.com/EN/main.aspx]

CONTACTO:

Yvonne Chou

886-3922-9000#7162yvonne@kavalandistillery.com[mailto:yvonne@kavalandistillery.com]

Sitio Web: http://www.kavalanwhisky.com/en/

PUBLICIDAD