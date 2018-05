330 43

COMUNICADO: Abre el Sustainable Energy for All Forum para no dejar a nadie atrás en la transición de energía

Ministros, líderes empresariales, inversores y sociedad civil se reúnen para hacer un llamamiento hacia un progreso más rápido para alcanzar el acceso a la energía universal

El Sustainable Energy for All Forum [http://www.seforallforum.org ] abrió hoy en Portugal para animar a los líderes mundiales de que se puede hacer más para asegurar que nadie se quede atrás en una transición energética enfocada en ofrecer 7 objetivos de desarrollo sostenible.

Organizado por Sustainable Energy for All [http://www.seforall.org ] (SEforALL), el Forum está abordando los desafíos clave para ofrecer un acceso universal a la energía a los mil millones de personas que siguen viviendo sin servicios básicos de energía moderna, incluyendo electricidad y acceso a la cocina limpia.

Hablando a través de un mensaje en vídeo, el Secretario-General de Naciones Unidas, António Guterres, dijo: "Mil millones de personas todavía carecen de electricidad. Es necesario hacer mucho más para impulsar la energía renovable y eficiente en todos los sectores. Desde las industrias al transporte, desde las ciudades a las zonas rurales... Vamos a invertir en el futuro, no en el pasado."

Para respaldar la urgencia necesaria para abordar la brecha de acceso a la energía, el Forum fue la plataforma de lanzamiento del nuevo Tracking SDG7: The Energy Progress Report - una acción global sobre los datos que muestran el progreso hacia los objetivos de energía. El informe, que evalúa las energías renovables, la eficiencia energética y el acceso a la cocina limpia y la electricidad, muestra que el mundo no cumplirá los objetivos de energía de 2030 a la velocidad actual de progreso; sin embargo, ciertos países o tendencias muestran que se está progresando cuando se prioriza el liderazgo político y las finanzas.

Rachel Kyte, consejera delegada de SEforALL, y representante especial del Secretario-General de las Naciones Unidas para Sustainable Energy for All, hizo un llamamiento al Forum para utilizar estos últimos datos como una comprobación de la realidad del reto que se avecina. "El mundo se ha comprometido a no dejar a nadie atrás. Cada año de retraso en la prestación de acceso a la energía es una oportunidad perdida para millones de niños y sus familias. Los países no pueden permitirse dejar atrás a generaciones completas cuando existen soluciones que ofrecen servicios de energía limpia y asequible hoy."

El SEforALL Forum está reuniendo a más de 800 participantes de casi 100 países, con ministros, consejeros delegados, inversores y líderes de la sociedad civil.

Sustainable Energy for All empodera a los líderes para que negocien alianzas y desbloqueen las finanzas para lograr el acceso universal a la energía sostenible, como una contribución a un mundo más limpio, justo y próspero para todos. http://www.SEforALL.org

