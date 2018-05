330 43

COMUNICADO: Boreal intercepta zinc-plata-plomo adicional de alto grado en Gumsberg, Suecia (2)

W Ancho verdadero desconocido. X Anchuras evidentes reportadas-las anchuras verdaderas se estiman entre 80-100% de los intervalos notificados. Y Anchuras evidentes reportadas-las anchuras verdaderas se estiman entre 20-50% de los intervalos notificados. Tabla 1. Interceptación de perforación significativa del programa de perforación de diamante de Gumsberg 2017-18 de Boreal. Las interceptaciones de la perforación incluyen los horizontes masivos de sulfuro exhalativo típico VMS, estilos primarios de reemplazo y capas y tomas de alto grado relacionados. Estilos similares de mineralización se producen en todo el distrito de Bergslagen en el sur de Suecia, que es anfitrión de múltiples yacimientos de sulfuro de metal de base mundialmente conocidos. Descripción general de las áreas objetivo de Gumsberg Östersilvberg El objetivo de perforación en Östersilvberg es probar la extensión descendente de la mineralización por debajo de los trabajos históricos de la mina, que se extienden a una profundidad de 250 metros. Östersilvberg es un atractivo objetivo de exploración debido a la presencia de sulfuros de alto grado de zinc-plata-plomo en los vertederos históricos de minería. Además, los mineros en los siglos XIV y XV se centraron en la mineralización rica en plata, lo que sugiere que puede que no hayan explotado las partes ricas en zinc del sistema. Datos históricos, así como nuevos datos de superficie sugieren que hay capas apiladas de mineralización en Östersilvberg. La perforación continua de la exploración probará estas zonas adicionales de mineralización además de la prueba de los trabajos históricos para ver si están abiertas a lo largo del descubrimiento y hacia abajo. Vallberget-Loberget El objetivo de perforación en Vallberget-Loberget fue comprobar las extensiones de alto grado de mineralización de zinc a lo largo del descubrimiento y hacia abajo de los trabajos históricos de la mina. Esto dio lugar a varias interceptaciones nuevas y significativas de la perforación, incluyendo 3,7 metros de promedio del 19,27% de zinc con 17,25 g/t de plata con plomo y cobre de menor importancia en el agujero de perforación BM-17-006, y 6,7 metros de promedio del 7,01% de zinc, 0,44% de plomo y 17,66 g/t de plata en el hoyo BM-17-011. El Vallberget-Loberget Trend es una impresionante zona de dos kilómetros de largo de tendencia noreste, moderadamente escarpada al sureste sumergiendo preciosas y ricas bases de metal de mineralización de estilo VMS. La mineralización a través de estas perspectivas incluye cuerpos de alto grado de sulfuros masivos removilizados, mineralización de estilo de reemplazo, mineralización de estilo de vena y mineralización importante de sulfuro exhalativo. Los esfuerzos históricos de la explotación minera sugieren que la mineralización es lateralmente continua y las formas de tubería, moderan a los brotes del mineral del hundimiento del sureste escarpado. La perforación continua de la exploración por Boreal está dirigida a cada uno de estos estilos y geometrías de mineralización. Gumsgruvan Las rocas del área de Gumsgruvan son de clorito-antofilita-cordierita-granate alterado y contienen mineralización significativa de oro y cobre constante con "zonas de alimentador" VMS. Estos representan los conductos potenciales que pudieron haber transportado el metal que lleva fluidos hidrotermales a la paleosuperficie. Esta área es considerada altamente prospectiva para la mineralización de cobre y oro VMS y es la tendencia menos madura en el programa de exploración 2017-2018. El proyecto Gumsberg estratégicamente situado incluye seis licencias de exploración ubicadas en el distrito minero de Bergslagen, en el sur de Suecia, totalizando más de 18.300 hectáreas, donde se han identificado múltiples zonas de mineralización de estilo VMS. Control de calidad, protocolos de control de calidad y manejo de núcleo El núcleo de perforación se registra y se prepara para el muestreo antes de enviar a ALS en Mala, Suecia donde se corta, se empaqueta y se prepara para el análisis. Las muestras acreditadas del control (espacios en blanco y estándares acreditados) se insertan en los intervalos de la muestra regularmente. Las muestras se secan (si es necesario), se pesan, se machacan (70% < 2mm) y se dividen en dos fracciones. Una se mantiene (rechazo grueso) y la otra se pulveriza a 85% < 75 microm. Las pulpas son analizadas por ultra-trazas ICP-MS (ME-MS41) y ICP-AES Au-Pt-Pd (PGM-ICP23). Las muestras del límite de la detección se reanalizan usando el grado del mineral ICP-AES por aqua regia (ME-OG46) o por AAS en el caso del zinc de alto grado (Zn-AAORE). Acerca de Boreal Metals Corp. Boreal es una empresa de exploración minera centrada en el descubrimiento de yacimientos de zinc, cobre, plata, oro, cobalto y níquel en áreas de proyectos mineros históricos excepcionales, que abarcan Suecia y Noruega. La compañía tiene como objetivo descubrir nuevos yacimientos de minerales económicos en distritos mineros conocidos que han visto pocas o ningunas técnicas modernas de exploración. La Compañía está liderada por un experimentado equipo de gestión y equipo técnico, con exitosos registros en descubrimiento de minerales, desarrollo minero y financiación. Persona cualificada Daniel MacNeil, P.Geo, una persona cualificada según lo definido por el Instrumento Nacional 43-101, ha leído y aprobado toda la información técnica y científica relacionada con el proyecto Gumsberg contenido en este comunicado de prensa. MacNeil es el vicepresidente de exploración de Boreal Metals Corp. En nombre de Boreal Metals Corporation Karl Antonius, Presidente Ni la TSX Venture Exchange ni su proveedor de servicios reglamentarios (ya que dicho término está definido en las políticas de la TSX Venture Exchange) acepta la responsabilidad sobre la idoneidad o exactitud de este comunicado. Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa contiene ciertas afirmaciones que pueden considerarse "declaraciones de futuro". Para más información sobre Boreal, visite el sitio web de la Compañía en http://www.borealmetals.com o contacte con Alexandra Woodyer Sherron en +1-604-922-8810 o info@borealmetals.com .

Hoyo De A Longitud Zn Ag Pb Cu Au Prospecto ID Metros Metros Metros % g/t % % g/t Nombre BM-17-001X 99,30 106,00 6,70 5,19 16,39 1,08 0,300 0,080 Vallberget Incl. 101,30 104,40 3,10 10,97 32,34 2,25 0,390 0,160 BM-17-002X 88,10 88,62 0,52 5,65 1,63 0,06 0,190 0,050 Vallberget BM-17-002X 92,30 94,20 1,90 13,55 51,75 5,23 0,270 0,340 Vallberget Incl. 92,63 93,57 0,94 26,70 99,60 10,45 0,130 0,540 BM-17-003X 101,35 102,55 1,20 6,73 25,00 2,10 0,350 0,120 Vallberget BM-17-004X 105,77 106,37 0,60 4,81 24,94 1,96 0,010 0,020 Vallberget BM-17-005Y 122,30 133,24 10,94 16,97 656,70 8,52 0,030 0,760 Östersilvberg Incl. 122,30 127,45 5,15 30,59 1172,00 14,87 0,050 1,070 y 128,92 129,76 0,84 33,09 1113,00 17,20 0,040 1,320 y 132,90 133,24 0,34 0,06 487,00 5,44 0,060 4,000 BM-17-005Y 155,43 165,00 9,57 5,87 183,90 2,33 0,040 0,520 Incl. 155,43 161,00 5,57 9,04 288,65 3,59 0,040 0,870 y 163,71 165,00 1,29 4,44 113,00 1,75 0,040 0,090 BM-17-005Y 178,16 179,00 0,84 11,56 218,02 5,77 0,040 0,300 BM-17-006X 14,88 19,95 5,07 3,00 9,25 0,96 0,064 0,023 Vallberget Incl. 14,88 15,93 1,05 9,29 11,16 0,88 0,127 0,083 Incl. 18,80 19,95 1,15 4,38 9,35 3,38 0,130 0,022 y 97,15 100,85 3,70 19.27 17,66 0,25 0,644 0,025 BM-17-007 No hay resultados significativos Vallberget BM-17-008X 13,25 13,60 0,35 3,20 6,85 0,03 0,053 0,023 Vallberget BM-17-008X 86,35 87,15 0,80 1,16 0,85 0,05 0,016 0,002 BM-17-009 No hay resultados significativos Vallberget BM-17-010 No hay resultados significativos Gumsgruvan BM-17-011X 53,50 56,65 3,15 3,03 11,69 0,62 0,438 0,188 Vallberget Incl. 54,73 55,20 0,47 17,80 43,00 4,02 0,037 0,584 BM-17-011X 130,50 137,20 6,70 7,01 11,14 0,44 0,100 0,002 BM-17-012W 321,00 322,00 1,00 1,22 6.20 0,60 0,005 0,101 Östersilvberg BM-17-012W 325,00 329,00 4,00 1,01 4,25 0,42 0,006 0,187 BM-17-012W 332,00 339,00 7,00 1,56 12,20 0,85 0,016 0,177