COMUNICADO: Las pruebas genéticas para perros pueden ayudar a identificar enfermedades (1)

-- Un estudio emblemático muestra que las pruebas genéticas para perros pueden ayudar a identificar enfermedades y permitir la atención preventiva para una mejor salud

El estudio genético canino más grande revela las enfermedades que los perros de razas mixtas y razas puras son propensos a desarrollar

Los resultados del estudio más grande de su clase demuestran que las pruebas genéticas pueden predecir si un perro está en riesgo de desarrollar ciertas enfermedades. El estudio "Frequency and distribution of 152 genetic disease variants in over 100,000 mixed breed and purebred dogs [http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1007361 ]", publicado en PLOS Genetics fue realizado por Wisdom Health [http://www.wisdompanel.com ] y Genoscoper Laboratories [http://www.mydogdna.com ]. Esta investigación es la primera en mostrar las enfermedades genéticas que los perros de razas mixtas tienen más probabilidades de desarrollar. El estudio también muestra que menos perros de razas mixtas que los de raza pura están afectados por las mutaciones causantes de enfermedades más comunes probadas en el estudio. Conocer la genética relacionado con la enfermedad de un perro podría permitir a los propietarios, criadores y veterinarios tomar decisiones más informadas sobre la salud de un perro. La investigación se basó en tecnología de pruebas genéticas que se puede utilizar en casa.

"Ha habido una percepción tradicional de que los perros mestizos son menos propensos a las enfermedades que los perros de raza pura. Esta evidencia basada en pruebas de ADN muestra que mientras que los perros mestizos son en realidad menos propensos a desarrollar los trastornos recesivos evaluados en el estudio, pueden ser portadores. Es importante que ahora esté claro que todos los perros pueden beneficiarse de las pruebas genéticas," dijo Cindy Cole DVM, PhD, DACVCP, directora general de Wisdom Health. "Es emocionante que las nuevas herramientas de diagnóstico ahora estén disponibles para los veterinarios, criadores y dueños por igual para permitirles tomar decisiones más informadas sobre el cuidado general de los perros."

La prueba es clave para entender si un perro corre el riesgo de desarrollar una enfermedad genética. Basado en las 152 enfermedades probadas:

- Aproximadamente dos de cada 100 perros mestizos están en riesgo de verse afectados y 40 de cada 100 son portadores de al menos una de las enfermedades. - Aproximadamente cinco de cada 100 perros de raza pura están en riesgo de verse afectados y 28 de cada 100 son portadores de al menos una de las enfermedades.

La investigación también mostró que a través de prácticas de cría saludable, que a menudo incluyen pruebas genéticas, algunas enfermedades parecen haber sido erradicadas de las razas. Con la gestión proactiva de los trastornos hereditarios mediante el uso de pruebas de ADN y decisiones de mejora sostenible de la cría, criadores y veterinarios pueden trabajar para disminuir la incidencia de enfermedades genéticas en los perros. Por ejemplo, la inmunodeficiencia combinada severa ligada a X (XSCID) una mutación encontrada originalmente en los Basset Hounds, parece haber sido erradicada.

"Para los propietarios, la comprensión de las enfermedades genéticas que pueden afectar a su perro puede ayudarles y a sus veterinarios a diseñar un programa de cuidado y bienestar personalizado para su perro," dijo Jonas Donner, PhD, responsable científico en Genoscoper. "En términos más amplios, que los veterinarios entiendan qué trastornos son comunes en toda la población general es información extremadamente valiosa para el futuro de la atención médica proactiva. El uso de herramientas genéticas para el seguimiento y erradicación de enfermedades en diferentes poblaciones puede, con el tiempo, tener un efecto positivo en perros de raza pura y mixta."

Acerca del Estudio

- El estudio examinó el ADN de más de 100.000 perros, incluyendo 18.000 de razas puras representando a 330 razas, tipos y variedades y 83.000 perros mestizos, para la presencia de 152 mutaciones de enfermedades genéticas. - Algunas de las mutaciones de enfermedades genéticas probadas incluyen: - Atrofia retiniana progresiva - formas múltiples - Hiperuricosuria - Anomalía del ojo Collie - Sensibilidad a múltiples fármacos (MDR1) - Enfermedad de von Willebrand - formas múltiples - El estudio mostró que las pruebas son importantes para ayudar a un propietario a saber si su perro está en riesgo de una de las enfermedades genéticas probadas, como el colapso inducido por el ejercicio (trastorno neuromuscular) y consultar con su veterinario sobre un plan de atención preventivo. - Los tres sistemas corporales más comúnmente afectados en las poblaciones de perros de raza pura y mixta en el estudio fueron: - Visión - Nervioso - Circulatorio - Los resultados del estudio subrayan la importancia de usar herramientas como la prueba de ADN canino WISDOM PANEL(TM) Health [https://www.wisdompanel.com ], junto con el cuidado veterinario en curso.

Recursos para los propietarios

Acerca de Wisdom Health & Genoscoper Laboratories

Wisdom Health es una unidad empresarial de Mars Petcare. Durante más de una década, Wisdom Health ha desarrollado pruebas genéticas de vanguardia para animales de compañía, revolucionando el cuidado personalizado de las mascotas. La adquisición de Mars, Incorporated por la compañía de tecnología finlandesa Genoscoper Laboratories en 2017 permitió a Wisdom Health duplicar su grupo de I+D y ayudar a facilitar el desarrollo de productos para los mercados internacionales. Desbloqueando los secretos de la salud genética y ascendencia de su perro o gato, los propietarios, criadores y veterinarios pueden trabajar juntos para adaptar programas de bienestar que encajen con las necesidades únicas de su mascota.

Acerca de Mars Petcare

