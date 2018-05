COMUNICADO: Nobu Hospitality presentará el hotel y restaurante Nobu en Tel Aviv

330 43

Nobu Hospitality presentará el hotel y restaurante Nobu en Tel Aviv

NUEVA YORK, 2 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- La marca de estilo de vida internacional Nobu Hospitality, fundada por Nobu Matsuhisa, Robert De Niro y Meir Teper, se complace en anunciar su expansión mundial continuada en Tel Aviv (Israel).

Los hoteles Nobu son sinónimo de diseño instintivo, ingredientes refinados, una poderosa energía y pasión por el servicio. El hotel Nobu de Tel Aviv es el establecimiento n. º 17 de la cartera de expansión de la marca. Con la visión ideada por Gerry Schwartz y Heather Reisman, el Nobu Hotel Tel Aviv atraerá a quienes crean tendencia y marcan estilo aunando el concepto de hotel de lujo alrededor de espacios públicos dinamizados. "Heather y yo estamos encantados de introducir Nobu en Israel", dijo Gerry Schwartz.

Con el restaurante Nobu como su corazón, el nuevo hotel-boutique estará situado en la intersección de 55 Rothschild Boulevard y 66 Ahad Ha'am Street; uno de los barrios originales de Tel Aviv. El hotel ofrecerá 38 habitaciones cuidadosamente diseñadas, así como amplios jardines, un gimnasio, una piscina, espacios al aire libre, y una terraza privada en el tejado, ideal para celebraciones.

"Venir a esta ubicación de Tel Aviv con buenos socios y amigos, Gerry y Heather, es la congruencia perfecta para nosotros", dijo Meir Teper.

Trevor Horwell, el consejero delegado, dijo: "Es un proyecto nuevo muy emocionante que, junto con la presencia de Tel Aviv como un centro principal de negocios y de alta tecnología, y el fuerte mercado turístico de la ciudad, encaja perfectamente con nuestra clientela mundial".

Nobu Hospitality:Incluida entre las 25 Marcas de Lujo Más Innovadoras por la revista Robb Report, Nobu Hospitality pertenece a una elitista selección de marcas de lujo internacionales. La marca Nobu, fundada por Nobu Matsuhisa, Robert De Niro y Meir Teper, despunta en las capitales del mundo como la experiencia de estilo de vida definitiva. Los hoteles Nobu han recibido numerosos galardones, como el premio a los hoteleros más prometedores "Up-and-Coming Hoteliers" de Boutique Design, a los hoteles nuevos más innovadores "Hottest New Hotels" de CNN Travel, al mejor hotel urbano "Best Urban Hotel" de Wallpaper, a la mejor inauguración hotelera en EE. UU. "Top North America Hotel Opening" de Luxury Travel Advisor, y el premio a la excelencia "Award of Excellence" de Luxury Travel Advisor. El primer hotel Nobu abrió sus puertas en 2013 como un hotel-boutique dentro del Caesar's Palace Las Vegas, mientras que el Nobu Hotel City of Dreams Manila se inauguró en 2014 y el Nobu Hotel Miami Beach en 2016. Ya en 2017, han abierto sus puertas los hoteles Nobu Ryokan Malibu, Nobu Hotel Shoreditch London, Nobu Hotel Ibiza Bay y Nobu Hotel Epiphany Palo Alto, al tiempo que se espera que el Nobu Hotel Marbella abra en 2018. En la actualidad se están construyendo otros hoteles de la cadena Nobu en Barcelona, Riad, Los Cabos, Chicago, Toronto, São Paulo y Atlanta.

