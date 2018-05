330 43

COMUNICADO: El Día Internacional del Jazz 2018 concluye tras los conciertos festivos celebrados en San Petersburgo y Nueva Orleans

Más de 190 países de todo el mundo acogen miles de actuaciones y programas

SAN PETERSBURGO, Rusia, 1 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- El Día Internacional del Jazz 2018 concluyó de manera espectacular esta noche en San Petersburgo tras el extraordinario concierto de Estrellas Internacionales (All-Star Global Concert) en el histórico teatro Mariinsky, que supuso el colofón de varios días de programas educativos celebrados en toda la ciudad. El concierto, dirigido por los codirectores artísticos Herbie Hancock (EE. UU.) e Igor Butman (Rusia), fue retransmitido en directo por las Naciones Unidas y la UNESCO, así como a través de www.jazzday.com [http://www.jazzday.com/]. Contó con actuaciones de una larga lista de artistas internacionales, incluidos Oleg Akkuratov (Rusia), Till Brönner (Alemania), Oleg Butman (Rusia), Terri Lyne Carrington (EE. UU.), Joey DeFrancesco (EE. UU.), Fatoumata Diawara (Malí), Vadim Eilenkrig (Rusia), Kurt Elling (EE. UU.), Antonio Faraò (Italia), James Genus (EE. UU.), Robert Glasper (EE. UU.), David Goloschekin (Rusia), Hassan Hakmoun (Marruecos), Gilad Hekselman (Israel), Horacio Hernández (Cuba), Taku Hirano (Japón), Anatoly Kroll (Rusia), Gaoyang Li (China), Rudresh Mahanthappa (EE. UU.), The Manhattan Transfer (EE. UU.), Branford Marsalis (EE. UU.), James Morrison (Australia), Moscow Jazz Orchestra (Rusia), Makoto Ozone (Japón), Danilo Pérez (Panamá), Dianne Reeves (EE. UU.), Lee Ritenour (EE. UU.), Luciana Souza (Brasil) y Ben Williams (EE. UU.). John Beasley (EE. UU.) fue el director musical.

El concierto de Estrellas Internacionales incluyó además discursos especiales por parte de los copresidentes del Día Internacional del Jazz: la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, y el embajador de Buena Voluntad de la UNESCO, Herbie Hancock. La velada fue amenizada por músicos incomparables procedentes de todos los rincones del globo y sus interpretaciones de jazz únicas. Las originales combinaciones incluyeron a The Manhattan Transfer y su emocionante versión de la canción Birdland con la Orquesta de Jazz de Moscú, así como la interpretación de As Long As You're Living a manos del famoso saxofonista Branford Marsalis, acompañado del aclamado vocalista Kurt Elling, la estrella alemana de la trompeta Till Brönner y el pianista italiano Antonio Faraò. La impresionante vocalista Dianne Reeves unió fuerzas con el saxofonista ruso Igor Butman, el pianista japonés Makoto Ozone y la prometedora estrella norteamericana del bajo Ben Williams para ofrecer una espectacular interpretación del tema In A Sentimental Mood. El concierto finalizó con todos los músicos participantes interpretando una sentida versión del amado himno por la paz Imagine de John Lennon.

En los días previos al concierto de Estrellas Internacionales, San Petersburgo acogió una amplia serie de programas, que incluyeron talleres y clases magistrales impartidas por Oleg Butman y Lee Ritenour; mesas redondas en torno a temas como El jazz y la paz, Mujeres en el jazz y El jazz y la música de raíces; y jam sessions con los miembros del programa Thelonious Monk Institute of Jazz Performance.

A principios de semana, las celebraciones del Día Internacional del Jazz comenzaron en Nueva Orleans con un concierto titulado Homenaje del Día Internacional del Jazz a Nueva Orleans en el histórico teatro Orpheum. Miles de personas asistieron a este concierto gratuito, que sirvió para conmemorar el 300 aniversario de la fundación de Nueva Orleans, la cuna del jazz. El espectáculo comenzó con una segunda línea solamente de Nueva Orleans liderada por las Estrellas del Preservation Hall (Preservation Hall All-Stars) y contó con actuaciones de Herbie Hancock junto a Patti Austin, Philip Bailey, Bilal, Terence Blanchard, Jon Cleary, Ledisi, Quiana Lynell, Herlin Riley y muchos otros artistas. El concierto será transmitido en www.jazzday.com [http://www.jazzday.com/] a las 7 de la tarde (hora del Este de los EE. UU.), tras la retransmisión del concierto de Estrellas Internacionales de San Petersburgo a las 4 de la tarde (hora del Este de los EE. UU.). Además del concierto en directo, los artistas docentes y educadores del Institute ofrecieron una serie de presentaciones muy interesantes sobre la educación escolar sobre el jazz en varios colegios de Nueva Orleans.

El Día Internacional del Jazz (IJD, por sus siglas en inglés), celebrado anualmente el 30 de abril en todo el mundo, subraya el poder del jazz como un motor impulsor de la libertad y la creatividad, promueve el diálogo intercultural a través del respeto y el entendimiento, y une a gentes de todos los rincones del planeta.

El Día Internacional del Jazz fue adoptado por las Naciones Miembro de la UNESCO por iniciativa de Herbie Hancock, embajador de Buena Voluntad de la UNESCO. Este día, establecido en colaboración con el Thelonious Monk Institute of Jazz, forma parte de los calendarios oficiales de la UNESCO y de las Naciones Unidas, y se celebra en más de 190 países de los siete continentes. Cada año, escuelas, universidades, bibliotecas, clubes de jazz, centros de artes escénicas, artistas y organizaciones artísticas de todas las disciplinas del globo rinden homenaje al jazz mediante miles de actuaciones, programas educativos e iniciativas de servicios para comunidades.

Los programas del Día Internacional del Jazz se llevan a la práctica gracias a Toyota, el principal socio de 2018.

Para obtener más información sobre el Día Internacional del Jazz, visite www.jazzday.com [http://www.jazzday.com/] o www.unesco.org/jazzday [http://www.unesco.org/jazzday].

