330 43

COMUNICADO: Ronald S. Lauder participa en el congreso del Jerusalem Post y urge a Israel a no dejar atrás a la siguiente generación

El segundo paso para establecer un vínculo más fuerte entre Israel y las nuevas generaciones de la diáspora judía implica que Israel reconsidere qué significa ser judío.

Cuando Herzl soñó con un estado judío, nunca imaginó el tipo de monopolio religioso que existe hoy en Israel. Actualmente, los ultraortodoxos dominan la política de Israel. Sé que ellos creen que están haciendo lo que hay que hacer para proteger la religión judía. Y les aplaudo por ello. Sin embargo, lo que en realidad están haciendo es alienar a una generación entera de judíos jóvenes y seculares.

La semana pasada me reuní con un hombre que lleva 25 años casado y es padre de cuatro hijos. Su esposa se convirtió antes de casarse con él, pero en aquel momento vivían en el Midwest de los EE. UU. y no había ningún rabino ortodoxo para formalizar la conversión. De modo que estudió durante seis meses con un rabino conservador y se hizo judía. Construyeron juntos un hogar judío. Celebran juntos las fiestas judías. Están orgullosos de su identidad como judíos. Y sus hijos lo están aún más. Pero el hombre se dio cuenta de que su mujer y sus cuatro hijos no son considerados judíos. Y se le rompió el corazón. El ama a Israel, pero no siente que se le quiera allí.

Escucho historias como ésta una y otra vez.

En vez de apartar a estos judíos, necesitamos incluirlos. Hemos de recordar que somos un solo grupo de gente. Desde el más ortodoxo hasta el más secular, desde el más liberal hasta el más conservador, somos hermanos y hermanas unidos por un mismo objetivo: la supervivencia y prosperidad de Israel y de los judíos.

Yo soy optimista. Me he reunido con líderes de la región y de todo el mundo. Y creo que los mejores días de Israel están por llegar. Y con el presidente que más defiende a Israel en la historia de los EE. UU., Donald J. Trump, creo que la paz es posible y que la podemos alcanzar. Y todos damos las gracias al presidente Trump por la valentía histórica que ha mostrado al trasladar la embajada de los EE. UU. a Jerusalén.

Israel tiene que entender que necesita a la diáspora. Y las nuevas generaciones de la diáspora judía tienen que entender que necesitan a Israel.

Hagamos todo lo posible por educarles - por ayudarles a entender la grandeza de Israel y la grandeza del judaísmo. Dejemos que tengan el mismo orgullo que nosotros. Y trabajemos todos juntos - los israelíes y la diáspora - como un solo grupo humano.

Me gustaría mostraros un breve vídeo para terminar. En las 35 escuelas que dirijo en el centro y en el este de Europa, hemos educado a 35.000 estudiantes en los últimos 30 años. Entre los estudiantes hay semiseculares y ortodoxos modernos. Pero en este vídeo, no seréis capaces de ver la diferencia. Lo que veréis en las caras de estos niños es un sentimiento de orgullo compartido. Ese es el orgullo que debemos transmitir a todos los judíos en toda la diáspora.

Y ahora, dejadme que ponga una canción de amor llamada Hatikva. Levantaos por favor.

Mi sueño es que un día, todos los niños judíos del mundo sepan la letra de esta bonita canción.

Que Dios os bendiga. Y que Dios bendiga a los EE. UU. Y que Dios bendiga al estado judío de Israel.

Para ver un vídeo de la conferencia, visite http://bit.ly/2JBYOxW [http://bit.ly/2JBYOxW]

Para más información, póngase en contacto con: Michal Grayevsky, asesor principal de Ronald S. Lauder: office@mg745fifth.com[mailto:office@mg745fifth.com]

https://mma.prnewswire.com/media/684142/Mr_Ronald_S_Lauder.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/684142/Mr_Ronald_S_Lauder.jpg]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/684141/Jerusalem_Post_New_York_Annual_Conference.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/684141/Jerusalem_Post_New_York_Annual_Conference.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/684142/Mr_Ronald_S_Lauder.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/684142/Mr_Ronald_S_Lauder.jpg]

PUBLICIDAD