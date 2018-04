330 43

COMUNICADO: El ITTS lleva a la ONU su experiencia salvando vidas en el tráfico brasileño

El ITTS lleva a la ONU su experiencia salvando vidas en el tráfico brasileño

NUEVA YORK, 28 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- El ITTS (Instituto de Tecnologías para el Tráfico Seguro) y la misión brasileña en la ONU han asistido hoy a un congreso en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York para presentar ante el mundo los resultados de un programa que lleva salvando vidas en las carreteras brasileñas durante los últimos dos años. Existe el requisito legal de que los conductores profesionales con licencias de clase C, D y E realicen exámenes toxicológicos de largo intervalo en el momento de renovar su licencia. Dichos exámenes detectan el consumo de narcóticos ilegales dentro de un periodo de hasta 180 días.

Este requisito, recogido en la ley 13.103, cumplió su segundo aniversario en marzo. En tan solo los primeros seis meses de su entrada en vigor contribuyó a una reducción del 38% en la cifra total de accidentes ocurridos en carreteras federales, según datos de la Policía Rodoviaria Federal.

Además, retiró de la circulación a un gran número de camioneros consumidores de drogas. Desde el momento de aplicación de la ley hasta el pasado febrero, estaba previsto que 4,5 millones de conductores de clase C, D y E renovasen su licencia. De ellos, 912.000 no lo consiguieron. Otros 447.000 solicitaron una relegación a licencias de clase A y B (las cuales no requieren realizar el examen) y perdieron la autorización para conducir vehículos pesados.

"Esto es una demostración del éxito de la iniciativa. Cerca del 30% no renovó su licencia: el mismo porcentaje del número total de camioneros brasileños que, según las estimaciones, son consumidores de drogas. El Gobierno de Brasil retiró de las calles y las carreteras a aquellos conductores que estaban consumiendo drogas y causando accidentes y muertes", dijo el presidente del ITTS, Márcio Liberbaum.

Además de reducir accidentes y muertes, el requisito de realizar un examen ha generado efectos sociales y de salud pública, hasta el punto de que libera de la adicción a aquellas personas que desean continuar trabajando como conductores. "Las personas que participaron para alcanzar este éxito, entre ellas legisladores, juristas, jueces, especialistas, miembros de la oficina del Ministerio Público Federal (MPF), la Policía Rodoviaria Federal, el Departamento Nacional de Tráfico (DENATRAN) y la Asociación de Víctimas del Tráfico, se encuentran aquí en las Naciones Unidas para demostrarle al mundo que la tecnología de largo intervalo produce unos resultados impresionantes y debería ser implementada en otros países. ¿Y por qué en la ONU? Porque es el foro internacional para el intercambio de experiencias positivas", señala el Sr. Liberbaum.

Uno de los puntos álgidos del evento es la presencia del expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, que encabezó la Comisión Global de Políticas de Drogas de la ONU.

Directo en itts.org.br/aovivonaonu

Fuente: Estúdio Folha

CONTACTO: Luciana Martinusso, luciana@fsb.com.br, / (21) 98121-6697

PUBLICIDAD