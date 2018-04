330 43

COMUNICADO: Laguna(TM) Edge Cache de Concurrent obtiene el Best of Show Award de NewBay

DULUTH, Georgia, April 28, 2018 /PRNewswire/ --

Laguna(TM) Cache desarrollada por Concurrent Technology Inc., una compañía Vecima , es la ganadora del Best of Show Award de NewBay, presentado en el 2018 NAB Show by Video Edge. Los Best of Show Awards de NewBay están evaluados por un panel de ingenieros y expertos en la industria y son seleccionados basándose en los criterios de innovación, conjunto de características, eficiencia del coste y rendimiento en el servicio a la industria. Con más de 1.700 expositores, Laguna(TM) Cache ganó la competición debido a su capacidad de ayudar a reducir el coste de la entrega de servicio OTT y mejorar la experiencia del consumidor final.

Mientras Concurrent busca reducir el coste del ancho de banda para los proveedores de OTT, sus últimas innovaciones en Laguna(TM) Cache, una completa solución de caching multinivel para proveedores de vídeo, está ayudando a resolver la cuestión de operadores over-the-top (OTT) que buscan ofrecer contenido a un creciente universo de clientes sin ahogo en las cargas de ancho de banda. Laguna(TM) Cache ofrece a los proveedores de contenido la solución de caching de más alta densidad del mundo, que reduce la latencia y uso de red para maximizar el suministro de servicios de vídeo OTT y TV Everywhere (TVE) a sus clientes. "Mientras avanza sus servicios OTT con más tráfico de vídeo a mayores audiencias, su éxito viene con un coste de CDN creciente que muchos proveedores de servicios OTT y proveedores de contenido necesitan gestionar. Desplegar las soluciones edge cache puede reducir drásticamente este coste de distribución CDN", dijo Clay McCreery, director de Ingresos de Concurrent.

Caching es un componente crítico de cualquier solución robusta de entrega de contenido. Concurrent's Laguna(TM) Cache es un servidor de streaming de alta densidad basado en software con características de caching inteligente integrado. Con soporte para una amplia variedad de formatos de contenido y protocolos de streaming, respalda el suministro de dispositivos móviles, televisiones inteligentes y decodificadores clásicos simultáneamente. En la innovadora configuración de 1 unidad rack (RU) de Concurrent, que utiliza procesadores de última generación y memoria flash 3D V-NAND de alta fiabilidad, el Laguna(TM) Cache puede permitir la entrada de hasta 50 Gbps, la salida de 100 Gbps, y almacenar en caché 50 TB de contenido. La nueva configuración 2RU presume de una capacidad de entrada de hasta 200 Gbps mientras la salida aumenta a 400 Gbps, y la caché se triplica a 150 TB. En cualquier configuración, este nivel de capacidad por unidad de rack no tiene precedentes. Para los proveedores de contenido que requieren una escala masiva, una sola caché 2RU puede ya ofrecer decenas de miles de streams de vídeo a dispositivos cliente en una configuración redundante y tolerante a los fallos.

Las principales características de Laguna(TM) Cache son:

-- Caché y streaming unificado: Ofrece caching inteligente para Live Streaming, Time-shift TV, cloud DVR y Video On Demand

-- HTTPS asistida por hardware: Permite la protección de datos de alto rendimiento apoyando los requisitos de encriptación de contenido sin perder la densidad de streaming

-- Soporte para varios escenarios de caching: Laguna(TM) Cache puede desplegarse en el Edge para obtener una calidad de experiencia maximizada y latencia minimizada, en localizaciones intermedias para ahorrar coste de red y en el Origin para reducir los requisitos de almacenamiento I/O y salida de Origin

-- Manejo ABR optimizado: Laguna(TM) Cache gestiona caching y streaming de formatos Live y VOD IP ABR incluyendo HLS, HSS y DASH para ofrecer contenido a clientes a mayores velocidades y con menor latencia

-- Tecnología de enrutado de peticiones: Dirige eficientemente las peticiones de stream al servidor caching óptimo para maximizar la experiencia del espectador. Respalda la redundancia, gestión de sesión, tokenización, balance de carga y perfil ABR para un rendimiento operativo de la mejor clase

-- Despliegue flexible: Laguna(TM) Cache opera en un hardware COTS cualificado y puede autorizarse como un dispositivo de hardware agrupado, máquina virtual o paquete de software basado en contenedor

"Los NewBay Best of Show Awards en NAB están ahora en su quinto año", dijo Paul McLane, director de Contenido de NewBay. "El programa busca encender una luz sobre las innovaciones relevantes en tecnología vistas en torno a la planta de exposición de millones de pies cuadrados de la principal feria de la industria. La lista de los ganadores de 2018 da una perspectiva real de dónde y cómo de rápido están evolucionando las empresas de tecnología".

Acerca de Concurrent

Concurrent Technology Inc., una empresa de Vecima , es una empresa internacional que desarrolla soluciones de software centradas en el almacenamiento, protección, transformación y difusión de activos multimedia. Facilitamos que los principales innovadores a nivel mundial del ámbito multimedia entretengan, informen y comuniquen brindándoles los instrumentos para ayudarles a desatar su creatividad y compartirla con el mundo. Lo logramos al desarrollar soluciones de software abierto que dan acceso a través de Internet al contenido multimedia del mundo, en cualquier lugar del planeta y cuando se necesite. Concurrent tiene oficinas ubicadas en Norteamérica, Europa y Asia. Visite http://www.concurrent.com para obtener más información y síganos en Twitter: http://www.twitter.com/Concurrent_CCUR y LinkedIn enhttp://www.linkedin.com/company/ccur.

El logotipo y los nombres de productos de Concurrent son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Concurrent Technology, Inc., mientras que el resto de nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.

Acerca de Vecima Networks

Vecima Networks Inc. es una empresa líder mundialmente reconocida dedicada a crear soluciones tecnológicas innovadoras que capacitan a los proveedores de servicios de redes para conectar a personas y empresas con el mundo de la información y el entretenimiento. Para obtener más información, visite http://www.vecima.com.

Relaciones con los medios: Concurrent Technology Inc., Michelle Valdez, Tel: 404-409-5664, E-mail: michelle.valdez@concurrent.com

