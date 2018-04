330 43

COMUNICADO: Carchs Holding y LOTTE Rental se asocian para vender vehículos usados en todo el mundo

- La japonesa Carchs Holdings se asocia con la surcoreana LOTTE Rental para lanzar una plataforma en Internet para vender vehículos usados en todo el mundo

TOKIO, 25 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- Agasta Co., Ltd., una filial de Carchs Holdings Co., Ltd., ha empezado a proporcionar un servicio a nivel mundial tras incorporar una línea de vehículos surcoreanos de segunda mano a los productos disponibles en su tienda de Internet «PicknBuy24.com» de vehículos japoneses de segunda mano.

URL https://www.picknbuy24.com/ [https://www.picknbuy24.com/]

(Foto: https://kyodonewsprwire.jp/release/201804233213?p=images [https://kyodonewsprwire.jp/release/201804233213?p=images])

El servicio adicional despegó después de que LOTTE Rental Co., Ltd., una unidad del mayor conglomerado de Corea del Sur, y Carchs Holdings, un importante vendedor de coches usados de Japón, establecieran una alianza estratégica. «PicknBuy24.com», con una trayectoria de más de 20 años, ya ha proporcionado vehículos usados a más de 30.000 clientes de 80 países, entre ellos, países de Sudamérica, Africa, Oriente Próximo, Asia y Europa, además de Rusia. El 23 de abril se celebró una gran ceremonia de inauguración del nuevo «PicknBuy24.com» durante la subasta Korea Lotte Auction para destacar la nueva asociación entre las empresas.

En el futuro próximo, Carchs pretende situarse a la cabeza del mercado de coches a nivel mundial con más de un millón de vehículos en su sitio web.

El servicio tiene las tres características siguientes:

1. Permite a los clientes comprar en cualquier lugar del mundo vehículos usados japoneses y surcoreanos reconocidos a nivel mundial por ser «muy resistentes» y «más eficientes en el uso de combustible», entre otras características.

2. Puesto que la tienda de Internet contiene información sobre vehículos conducidos por la izquierda y por la derecha, el público puede buscar y comprar fácilmente sus vehículos favoritos en una versión adecuada para su país.

3. Contiene información no solo sobre vehículos de pasajeros, sino también sobre autobuses, camiones y maquinaria usada para trabajos de ingeniería y de construcción.

Además, se ha publicado un vídeo en Internet sobre «PicknBuy24.com» para celebrar el inicio del servicio.

URL del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=6m3XNZaRbdU [https://www.youtube.com/watch?v=6m3XNZaRbdU]

Carchs está operando el servicio a través de «PicknBuy24.com» con la esperanza de llevar la felicidad a los clientes mediante la exportación de vehículos usados y dando respuesta a las necesidades de todos en el proceso. El vídeo expresa los valores de la empresa y pone de manifiesto la satisfacción generalizada. La camiseta roja que aparece en el vídeo es un artículo que se entregará como regalo a los clientes que compren vehículos de segunda mano y es un símbolo del vínculo entre «PicknBuy24.com» y sus clientes.

CONTACTO: Kazuki Nakashima, Agasta Co., Ltd., Tel: +81-3-4330-9090, Correo electrónico: dealer@agasta.co.jp

