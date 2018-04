330 43

COMUNICADO: Prodapt presenta SDN-NFV & Telebots(TM)

-- Prodapt presenta SDN-NFV & Telebots(TM), Robotic Process Automation Framework en TM Forum's Digital Transformation World 2018 (anteriormente TM Forum Live)

Prodapt se complace anunciar su participación en el próximo Digital Transformation World en Niza, Francia. Prodapt se ha asociado fuertemente con TM Forum durante varios años. Esta vez, Prodapt ha tomado la participación de una forma enorme, con dos sesiones de intervención, dos sesiones de almuerzo-reunión informativa, un panel de discusión, y un programa catalizador crítico empresarial que se ocupa de los retos de la industria en tiempo real. El equipo de Prodapt presentará sus tecnologías de nueva generación exclusivas de la industria y únicas tales como SDN-NFV y Telebots(TM).

Hablando sobre esto, Harsha Kumar, presidente de Prodapt dijo: "Estamos realmente muy contentos de mostrar nuestro liderazgo de pensamiento y las capacidades en SDN-NFV y los dominios de la robótica en el evento de este año. Esta plataforma ofrece una excelente oportunidad para relacionarse con los principales proveedores de servicio digital (DSPs) del mundo y entender sus desafíos urgentes, que nos ayudan a ofrecer soluciones personalizadas e innovadoras".

La agenda de Prodapt en el evento:

Día 2: 15 de mayo de 2018

- 11.15 AM - Sesión conjunta sobre"Achieving end-to-end service orchestration across hybrid networks" en Zero-touch SDN-NFV track, co-celebrada por Hema Kadia, vicepresidente y director, SDN-NFV, Strategy & Practice, Prodapt y Russ Bartels, Director - SDN & Network Automation, Windstream - 11.40 AM - Hema Kadia, vicepresidente y director, SDN-NFV, Strategy & Practice, representará a Prodapt en el panel de discusión sobre "Innovation Flashtalks: NFV/SDN - New Revenue Streams, and What Has Been Achieved to Date" - 12.45 PM - Sesión almuerzo-reunión informativa sobre "Transforming KPN into a digital Telco through SDN-NFV" co-celebrada por Rajan R N, director, SDN Labs, O/BSS Practices & AVP, Prodapt, y André Beijen, director de KPN Network Innovation

Día 3: 16 de mayo de 2018

- 11.40 AM - Sesión conjunta del presidente de Prodapt, Harsha Kumar y el vicepresidente de CenturyLink de Digital Platform Development, Pari Bajpay sobre "Imbedding AI and Robotics at the core of your operations" - 12.45 PM - Sesión almuerzo- reunión informativa sobre "Delivering operational excellence through scalable RPA", co-celebrada por Pradeep Balakrishnan, Director de Robotics & Automation, Prodapt, y Scott Holynaty, Business Analysis Team Lead, TELUS.

Días 1-3 (14-16 de mayo de 2018)

Prodapt también dirigirá un programa catalizador para demostrar cómo DSPs pueden proporcionar la experiencia del cliente proactiva y personalizada 24*7 para suscriptores aprovechando el conocimiento obtenido de datos, Chatbots y robots de software inteligente. Orange es el campeón y otros participantes son awereX, re:infer & incognito.

Para más información: http://www.prodapt.com

Contacto: Raghavendra MG E-mail: raghavendra.mg@prodapt.com Tel: +91-9677040468

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/682943/Prodapt_Logo.jpg

