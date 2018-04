330 43

COMUNICADO: La compañía de biotecnología holandesa Micreos "alternativa a los antibióticos" gana la final de Ideas From Europe

En el icónico Hall of Knights, lleno de público y políticos, la compañía holandesa de biotecnología Micreos "alternativa sostenible a los antibióticos" fue elegida como innovación más relevante de Europa, en la final de la competición Ideas from Europe de la UE. Ideas from Europe es una iniciativa europea que facilita las innovaciones sostenibles orientadas a abordar los retos globales.

En presencia de Elsbieta Bienkowska, comisionaría europea de Mercado Interno, Industria, Empresariazgo y PYMES, y Mona Keijzer, secretaria estatal de Asuntos Económicos y Política Climática, 12 finalistas presentaron sus inspiradoras innovaciones para abordar los retos globales, como los retos sanitarios, el cambio climático, la inmigración, el bullying, los residuos alimentarios, la extinción de las especies y la energía renovable. El público y los políticos asistentes en el Knights Hall eligieron luego la innovación que más les impactó.

Con la tecnología de endolisina de Micreos, es posible por primera vez matar solo las bacterias no deseadas, independientemente de la resistencia al antibiótico. Al contrario que los antibióticos existentes deja las bacterias beneficiosas -esenciales para nuestra salud - intactas, preservando el microbioma.

El consejero delegado de Micreos, Mark Offerhaus, dijo: "La resistencia a los antibióticos es un enorme problema global. Ya hemos podido ayudar a más de 50.000 personas que sufren enfermedades dermatológicas inflamatorias como el eczema, el acné y la rosácea, e infecciones por heridas causadas por la bacteria Staphylococcus aureus, incluyendo MRSA resistente, pero millones de ellas pueden y deberían beneficiarse. Los pacientes y políticos necesitan asumir su responsabilidad. No hay necesidad de esperar y no hay tiempo que perder".

Vea la presentación de la final del consejero delegado de Micreos, Mark Offerhaus:

Ideas from Europe

Ideas from Europe es una plataforma europea orientada a promover el desarrollo de ideas para los grandes retos de la sociedad. El concepto que hay tras Ideas from Europe es que la implicación del público en su totalidad puede impulsar la innovación relevante (http://www.ideasfrom.eu ).

Acerca de Micreos

Micreos (http://www.micreos.com) desarrolla tecnología de endolisina y fagos que permite eliminar solamente las bacterias no deseadas. La compañía está considerada el líder en este emocionante y nuevo campo. Micreos opera su propio centro de producción e I+D para endolisinas en Bilthoven (Human Health) y para fagos (seguridad alimentaria) en Wageningen. La compañía trabaja junto con ETH Zurich y numerosos centros médicos y tecnológicos, como Erasmus MC (Rotterdam), Public Health Lab Kennemerland, the Dutch Burn Centres (Beverwijk) y muchos otros. Gladskin es una marca de Micreos Human Health (http://www.gladskin.com).

Para más información: Dirk de Meester: +31-6-46048503 - d.demeester@micreos.com

