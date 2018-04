330 43

COMUNICADO: Construcción del primer laboratorio avanzado de identidades en cadenas de bloques del mundo

- Asociación de Blockpass con la Universidad Napier de Edimburgo

EDIMBURGO, Reino Unido, 26 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- Un nuevo laboratorio de investigación PIONERO, el Blockpass Identity Lab (Laboratorio de identidades en cadenas de bloques), explorará formas en las que la tecnología de cadenas de bloques pueda proteger los datos personales de estafadores y piratas informáticos en Internet.

El laboratorio se construirá en el campus de Merchiston de la Universidad Napier de Edimburgo como parte de una colaboración de 600.000 £ entre la universidad y Blockpass con sede en Hong Kong.

Una cadena de bloques es una lista creciente de registros o bloques que se protege utilizando criptografía y que impide su modificación, y esta tecnología la está utilizando Blockpass actualmente para desarrollar una plataforma de verificación de identidades.

Su colaboración de investigación con la universidad se traducirá en la creación del Blockpass Identity Lab. La colaboración inicial de tres años también incluye la financiación del personal de investigación, becas de doctorado y un entorno virtualizado de cadena de bloques.

Una serie de escándalos por violación de datos en empresas como Yahoo, Uber y Equifax pusieron en evidencia los riesgos de centralizar el almacenamiento de datos personales de usuarios. Blockpass está utilizando la cadena de bloques para desarrollar alternativas que permitan a los usuarios conservar el control de su identidad, con la capacidad de decidir quién puede acceder a sus datos personales confidenciales.

El Director de Marketing de Blockpass, Dr. Hans Lombardo afirmó: "Seguimos considerando la gestión de identidades como el asunto principal en las discusiones sobre la cadena de bloques y la criptografía ya que el precio de los abusos perpetrados con los datos de los consumidores cada vez son más claros y más relevantes.

"La creación de este laboratorio junto con la Universidad Napier de Edimburgo proporcionará un espacio donde una investigación e innovación de mayor envergadura puedan llevar este tema a terrenos más novedosos y más avanzados".

Un enfoque clave del laboratorio será crear conocimientos e innovación líderes en el mundo sobre sistemas centrados en los ciudadanos que consagren el derecho a la privacidad.

El profesor Buchanan de la Escuela de Informática de Napier de Edimburgo y Director del laboratorio, afirmó: "El mundo está cambiando y la criptografía se está utilizando ya para resolver muchos de los problemas que hemos creado en Internet. Puede ayudar a crear una sociedad mejor, poniendo al ciudadano en el centro.

"Nuestra meta es contribuir en la construcción de un mundo nuevo, basado en la cadena de bloques. Ya se trate de la salud y el bienestar o el cambio de nuestros servicios públicos, es probable que sea la cadena de datos la que proporcione la base del futuro".

La Dra. Sally Smith, Decana de la Escuela de Informática de la universidad, afirmó: "Este es otro paso adelante en los avances de nuestra investigación e innovación y se construye sobre una sólida trayectoria de éxito.

"Esta colaboración sienta las bases para el futuro y respalda el desarrollo de habilidades avanzadas en la investigación de la cadena de bloques".

Acerca de Blockpass IDN

La meta de Blockpass IDN (http://www.blockpass.org/ [http://www.blockpass.org/]) es la realización global de identidad para la Internet de Todo. A través del uso de la tecnología de cadenas de bloques y contratos inteligentes, Blockpass es una plataforma Regtech lista para la producción que ofrece servicios compartidos regulatorios y de cumplimiento para personas físicas, empresas, objetos y dispositivos. Como este sistema de identidad admite la verificación de clientes y compañías (KYC, por "know your client", conozca a su cliente), objetos (KYO, por "know your object", conozca su objeto) y dispositivos conectados (KYD, por "know your device", conozca su dispositivo) permitirá el desarrollo de nuevas aplicaciones que se basan en una conexión confiable entre identidades de personas físicas, corporativas y de dispositivos. Registrada en Hong Kong, Blockpass IDN es una empresa conjunta de Infinity Blockchain Labs y Chain of Things. Blockpass IDN otorga licencias de su tecnología desde la fundación sin ánimo de lucro Blockpass Foundation, registrada en la Isla de Man.

