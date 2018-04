330 43

COMUNICADO: Lloyds Energy cumple todos los requisitos para el proyecto PNOC LNG Hub

Lloyds Energy ha avanzado un paso más en su oferta para construir y desarrollar un LNG Energy Hub en las Filipinas, tras recibir recientemente una carta de la Philippine National Oil Company de que su propuesta no solicitada para el PNOC Batangas Bay Energy Hub Project había cumplido los requisitos de documentación estipulados en la legislación Build Operate and Transfer (BOT) y sus reglamentaciones de implementación revisadas. Tras la verificación de integridad, PNOC evaluará ahora la propuesta de acuerdo con la misma legislación.

Lloyds Energy fue la primera compañía en presentar una propuesta no solicitada para PNOC para el desarrollo y construcción de un eje LNG integrado con almacenamiento, licuefacción, regasificación y distribución, así como una capacidad de planta eléctrica de 200 a 800 megavatios (MW). Varias compañías también presentaron previamente propuestas no solicitadas para PNOC pero tras el enfoque "first in time" bajo la legislación BOT es la propuesta de Lloyds Energy la que se está evaluando actualmente por el grupo de trabajo técnico (TWG) de PNOC.

El Batangas Bay LNG Hub Project de PNOC tiene previsto convertir las Filipinas en un eje para LNG en medio del deterioro esperado del gas natural del campo de gas de Malampaya en Palawan y la expiración en 2024 del Service Contract 38 emitido al consorcio de Shell, Chevron y PNOC-EC para la operación de Malampaya.

Lloyds Energy es una compañía con sede en Dubai establecida en 2013 con el objetivo estratégico de suministrar LNG al mercado global. Lloyds Energy ha crecido rápidamente estableciendo fuertes alianzas internacionales con compañías LNG, compradores y grandes grupos de ingeniería especializados en LNG. Tiene un equipo de expertos con amplia experiencia y credenciales en el negocio del gas y el petróleo. Lloyds Energy sigue expandiendo sus actividades en la cadena de suministro LNG mediante amplias e innovadoras ofertas de servicio.

