COMUNICADO: Siteimprove SEO permite trabajar de forma más eficaz y ser encontrado en la web (1)

Siteimprove SEO permite trabajar de forma más eficaz y ser encontrado en la web

COPENHAGUE, Dinamarca, 26 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- Hoy Siteimprove ha lanzado un producto avanzado para mejorar el posicionamiento en buscadores (SEO) que supone un hito importante en el desarrollo continuo de Siteimprove Intelligence Platform, el principal paquete de software de la empresa que ya utilizan más de 6.500 organizaciones de todo el mundo para gestionar sus sitios web.

Siteimprove SEO ofrece a empresas y organizaciones un enfoque de SEO estructurado, para que a los responsables del contenido digital y sus equipos les resulte más fácil asumir el importante, aunque complejo, reto de dominar el SEO para aumentar la visibilidad online y llegar a más usuarios y clientes potenciales.

"En el mundo digital de hoy en día, los motores de búsqueda son absolutamente imprescindibles a la hora de vender a clientes potenciales o comunicarse con ellos. Al fin y al cabo, ¿qué sentido tiene crear contenidos digitales de primera calidad si nadie va a prestarles atención cuando los publiques? Por eso, contar con un enfoque SEO inteligente es tan importante como desarrollar buenos contenidos", afirma Morten Ebbesen, CEO de Siteimprove.

En la última década, los motores de búsqueda han cambiado radicalmente nuestra forma de pensar, actuar y formarnos una opinión. Por ejemplo, hoy en día el 81 % de los consumidores buscan y comparan productos online antes de realizar una compra, y cuando hablamos de operaciones entre empresas esta cifra alcanza el 94 %. Las empresas saben que tienen que estar donde la gente busca, pero el mero hecho de aparecer indexado en los motores de búsqueda no es suficiente.

"Dicen que el mejor sitio para esconder un cadáver es la segunda página de Google, porque los 10 resultados de la primera consiguen el 95 % del tráfico. Así que, si no apareces en la primera página, lo más probable es que, en realidad, para algunas personas simplemente no existas", afirma Morten Ebbesen antes de añadir: "No es nada fácil solucionar esto porque las normas y algoritmos de búsqueda cambian constantemente y la competencia por captar la atención está muy reñida. Además, a menudo los equipos trabajan de forma contraproducente, simplemente porque una mano no sabe lo que está haciendo la otra. Con Siteimprove SEO, abordamos estos desafíos directamente al hacerlos fáciles de comprender y manejar para los equipos digitales, cualquiera que sea su tamaño o experiencia".

Siteimprove SEO permite a los usuarios controlar el estado de su sitio web en los motores de búsqueda usando 66 comprobaciones diferentes que se dividen en cuatro categorías: Technical, Content, User Experience y Mobile. Los resultados de estas comprobaciones dan lugar a una puntuación SEO global y a sub-puntuaciones para cada categoría. Partiendo de esta información, se ofrece a los usuarios recomendaciones prácticas y viables sobre aquello que requiere de su atención por orden de prioridad.

Paradójicamente, suelen ser los propios equipos digitales con mucho trabajo los que impiden que su sitio web logre mayor visibilidad. Siteimprove SEO se centra en Activity Plans, flujos de trabajo personalizables que fusionan diferentes datos que suelen extraerse de cinco herramientas SEO diferentes, entre las que se incluyen,Competitor Analysis, Keyword Monitoring y Content Optimization. Al reunir todas estas apreciaciones en un único sitio, los equipos pueden trabajar de forma más eficaz y generar transparencia en el desempeño de las funciones, en todos los departamentos o regiones. Estas funciones ya han recibido una gran aceptación por parte de un gran número de clientes que en los últimos meses han probado Siteimprove SEO.

"Creo que la nueva oferta SEO de Siteimprove va a tener una influencia muy positiva en nuestro trabajo diario. Los Activity Plans nos ayudan a distribuir y priorizar nuestra actividad SEO y la información del Competitor Analysis me ha dejado realmente impresionado, porque se presenta de una manera clara y práctica. Keyword Insights es otra función que, sin duda, puedo utilizar en el día a día. Por ejemplo, para controlar qué puesto ocupamos en diferentes keywords y así ver dónde tengo que centrar mi trabajo", dice Hasse Hansen, que trabaja en marketing digital en Ruko, un cliente danés de Siteimprove.

Gracias a su integración directa con Google Search Console, Siteimprove SEO también te ayuda a entender cómo el motor de búsqueda más popular del mundo y sus usuarios ven y encuentran tu sitio web. Saber qué consultas y términos hacen que tu sitio web aparezca en los resultados de búsqueda te ayuda a entender mejor a tu público, utilizar su mismo idioma y evitar la jerga. Siteimprove SEO te permite de esta forma encontrar nuevas keywords con potencial para generar más tráfico y filtrarlas según la estrategia que tengas.

Según el estudio del sector llevado a cabo por Siteimprove utilizando nuestro Digital Certainty Index(TM) (DCI(TM)), SEO es uno de los aspectos más discutidos pero menos entendidos del funcionamiento de un sitio web. En una encuesta reciente realizada para evaluar expresamente las funciones SEO de los 15 mayores distribuidores de Alemania, Francia y Reino Unido, el DCI(TM) Score global fue de 80 y la puntuación específica en SEO de 82. La media de Siteimprove establece una puntuación de 71-80 como nivel "Medio" y de 81-90 como "Bueno", lo que significa que los grandes distribuidores se encuentran en la parte inferior del nivel "Bueno" y tienen mucho margen de mejora para alcanzar el nivel "Muy bueno", por no hablar del "Excelente".

Acerca de Siteimprove SEO

Siteimprove SEO te permite controlar la eficiencia de tu sitio web en los motores de búsqueda a través de 66 comprobaciones que se traducen en una puntuación SEO global más puntuaciones parciales para aspectos clave relevantes. Con esta "base de información" como punto de partida, te ofrecemos recomendaciones prácticas y viables que te ayudarán a identificar, priorizar y abordar los problemas diarios en materia de SEO. Las cuestiones identificadas pueden marcarse en tus Activity Plans como problemas clave. Es una función importante del producto dirigida a que muchos equipos digitales carecen de transparencia y de un flujo de trabajo SEO eficaz entre los diferentes puestos, departamentos y regiones. Los Activity Plans reúnen todas las apreciaciones en un único lugar permitiendo a los equipos trabajar de forma más rápida, menos ardua, para que su sitio web sea encontrado. Gracias a su integración directa con Google Search Console, Siteimprove SEO también te ayuda a entender cómo el motor de búsqueda más importante del mundo y sus usuarios encuentran tu sitio web. Esto te permite identificar nuevas keywords con potencial para generar más tráfico y filtrarlas según la estrategia que tengas.

Acerca de Siteimprove A/SSomos una empresa centrada en las personas e impulsada por la certeza digital. Hemos ayudado a más de 6.500 organizaciones a transformar la forma en que gestionan y transmiten su presencia digital. La era digital ha hecho que estemos más conectados, más informados y seamos más móviles. Sin embargo, es fácil perder de vista tu presencia digital y tus objetivos estratégicos. Con nuestro software de automatización inteligente y nuestro equipo de expertos, ayudamos a las organizaciones a encontrar la claridad que necesitan para alcanzar la certeza digital, día a día.

www.siteimprove.com [http://www.siteimprove.com/] https://siteimprove.com/en/seo [https://siteimprove.com/en/seo]

