COMUNICADO: Legends nombra a Ben Martin vicepresidente de Asociaciones

Legends nombra a Ben Martin vicepresidente de Asociaciones

LONDRES, 25 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- Legends ha anunciado hoy el nombramiento de Ben Martin como vicepresidente de Asociaciones de Legends International. En su nuevo cargo en Legends, Ben será responsable de fomentar relaciones con marcas y titulares de derechos de toda Europa y de otros mercados internacionales, impulsar los ingresos y colaborar con el equipo de Ventas Internacionales de Legends.

"Con nuestra continua expansión internacional, hemos identificado que el área de asociaciones es fundamental para nosotros", afirmó Andrew Hampel, presidente de Legends International. "La experiencia de Ben en este campo lo convierte en un candidato muy atractivo para nuestro equipo, y estamos encantados con su incorporación".

Tras haber demostrado una sólida trayectoria en ventas estratégicas y a nivel directivo, asociaciones y marketing deportivo, así como en la creación y desarrollo de culturas y equipos de alto rendimiento, Ben llega a Legends desde Amazon Tickets, donde era responsable de la creación de un negocio minorista multimillonario, pionero en el Reino Unido. Anteriormente, Ben había trabajado en Asociaciones para el Manchester United y para el City Football Group, aprovechando todas las industrias verticales para impulsar la estrategia de marketing y los ingresos en todo el mundo.

"Andrew ha creado un grupo directivo de gran calidad al que estoy orgulloso de unirme", afirmó el Sr. Martin. "Como grupo, podremos ayudar a nuestros clientes a ofrecer una mejor experiencia de partido y a transformar el modelo de negocio de cada estadio. Teniendo en cuenta el crecimiento de Legends y las oportunidades de mercado, estoy convencido de que es un buen momento para unirse al equipo de Legends International".

Ben estudió en la Universidad de Gales en Swansea y anteriormente jugó al rugby de forma semiprofesional.

Acerca de Legends:

Como proveedor de soluciones integrales en el sector del deporte, la música y el entretenimiento, nuestro enfoque visionario ofrece soluciones para marcas legendarias. Legends está dirigido por veteranos del sector, con una experiencia colectiva incomparable en planificación global, ventas internacionales y hotelería, en los sectores del deporte profesional, universitario, atracciones, entretenimiento internacional y convenciones. Somos los artífices de experiencias para huéspedes de entretenimiento y deportes de primera calidad.

Estamos orgullosos de trabajar para nuestra cartera de clientes del mundo del deporte, el entretenimiento y las atracciones, formada por líderes, marcas icónicas y eventos como el Yankee Stadium, el AT&T Stadium, casi 40 locales Live Nation, One World Observatory, FC Barcelona, Atlético de Madrid, el estadio de Twickenham, The View from the Shard, el Campeonato de Tenis de Wimbledon, Tottenham Hotspur, Golden 1 Center, Manchester City FC, la Universidad de Notre Dame, Los Angeles Angels, Los Angeles Rams, Atlanta Falcons, NFL, la Universidad del Sur de California, Los Angeles Memorial Coliseum, la Super Bowl 50 y las 500 Millas de Indianápolis. Para obtener más información sobre las oportunidades profesionales y empresariales en Legends, visite www.legends.net [http://www.legends.net/].

